Luego del empate 1-1 entre Sport Boys y Sporting Cristal, una mala noticia llegó desde las redes sociales. Este domingo por la noche, se conoció que Fabrizio Roca, joven jugador de la ‘Misilera’, fue agredido por delincuentes mientras se dirigía a su casa, tras el encuentro en el estadio Miguel Grau (jugó casi 80 minutos). Algunos de sus compañeros como Jesús Barco (autor del tanto rosado) y Marcio Valverde condenaron el hecho y pidieron que cese la violencia en el fútbol.

El hecho ocurrió en el distrito de San Miguel, cuando el deportista estaba por llegar a su vivienda. Según la versión de sus colegas, lo atacaron unos delincuentes que vestían la camiseta del equipo celeste. Por supuesto, son personas inescrupulosas que solo utilizan el fútbol como excusa para realizar actos vandálicos antes y después de un partido.

“Fabrizio Roca ha sido agredido cerca de su casa, por hinchas (delincuentes) de Cristal. Esto ya se está saliendo de las manos. Hasta a su hermana le pasó lo mismo. No mas violencia en el fútbol”, señaló Valverde en su cuenta oficial de Twitter. Además, compartió una fotografía donde se puede ver a Fabrizio con el rostro ensangrentado.

Barco también se mostró muy indignado, pues no es posible que los futbolistas profesional sean agredidos solo por vestir la camiseta de un club. “Gente estúpida que no entiende que solo es futbol y no pueden estar agrediendo a los jugadores que nada tienen que ver con su porquería que tienen en el cerebro”, apuntó el mediocampista.

Roca es un jugador de 21 años que se ha ganado un puesto en el once de la ‘Misilera’. Ha marcado 6 goles en lo que va de la temporada de la Liga 1 Betsson. Su último tanto fue en la goleada por 3-0 de Sport Boys ante Deportivo Municipal, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2023.





¿Cuándo es el próximo partido de Sport Boys?

Sport Boys descansará la próxima semana y recién volverá a tener actividad en la siguiente, cuando visite a Universitario por la décima cuarta jornada del Torneo Clausura. Este encuentro está pactado para el miércoles 19 de septiembre a las 8:30 p.m., tendrá lugar en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por la señal de GOLPERU.





