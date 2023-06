Edison Flores reforzará a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura y, mientras está concentrado en la Selección Peruana y sus próximos partidos amistosos, en Ate empiezan a ilusionarse con el plantel que tendrán pensando en la próxima temporada, año del centenario del club. Tras ser anunciado el último lunes, el mediocampista dejó un breve mensaje a los hinchas ‘cremas’ que tanto lo estaban esperando.

Con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el ‘Orejas’ agregó una descripción que grafica la emoción que siente de volver a vestir la camiseta del equipo de sus amores. “De vuelta en casa. Con la ilusión de siempre y más ganas que nunca, vamos a trabajar para lograr el objetivo de todos. ¡Y dale ‘U’!”, escribió.

A pesar de que su presente en México no era el mejor, debido a la poca continuidad que tuvo en Atlas de Guadalajara, con el correr de las semanas deberá ponerse a punto para cuando lo toque ser tomado en cuenta por Jorge Fossati. El entrenador uruguayo está contento con su llegada y espera que le pueda ser muy útil a su idea de juego.

Al no haber ganado el Torneo Apertura –se lo llevó Alianza Lima con dos fechas de anticipación–, Universitario está obligado a ganar el Torneo Clausura si desea meterse en la pelea por un lugar en los play-offs por el título nacional, un trofeo que no ganan desde el 2013. Eso sí, la tabla de posiciones acumulada podría ser determinante, por lo que no deberían descuidarla.

Con el fichaje de Edison Flores se completó el plantel de la ‘U’ para esta temporada. El semestre que se viene será durísimo y, si consiguen acceder a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana –deberán definir su destino en la última fecha frente a Gimnasia y Esgrima La Plata–, tendrán que pelear en dos frentes. El ‘Orejas’ por ahora no podrá ser parte de dicho certamen continental –no fue inscrito–, pero sí podría hacerlo en caso los ‘cremas’ clasifiquen.

¿Cuándo jugará Universitario?

Luego de haber finalizado en la tercera posición del Torneo Apertura, con 34 puntos en 18 jornadas, Universitario de Deportes debutará en el Torneo Clausura el jueves 22 de junio cuando visite a Cienciano por la primera fecha. Este compromiso está programado para las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo podría marcar el reestreno oficial de Edison Flores con la camiseta crema.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.