Después de jugar ocho fechas seguidas, el plantel crema tendrá dos días de descanso (sábado y domingo) al término del entrenamiento de hoy en la mañana. El lunes 18 de marzo, los futbolistas volverán renovados con el objetivo en sumar una semana de trabajo bajo el mando de Fabián Bustos. Harán sesiones físicas de aislamiento, tácticas y acabarán la semana con un amistoso ante los ediles, en Campo Mar. Es importante precisar que el partido servirá de mucho para ver en acción a los futbolistas que suman pocos minutos de juego, como al ‘Zancudito’ Olivares, Marco Saravia, Piero Guzmán, Nelson Cabanillas, entre otros.

Además, el receso permitirá que el ecuatoriano Segundo Portocarrero se recupere de su lesión. Como se sabe, el extremo izquierdo no acabó el encuentro ante Cusco FC, el último martes, por una contractura muscular al pie derecho, como lo adelantó el propio jugador a Depor al término del partido en el Estadio Monumental. Aunque el jueves, el exjugador de Barcelona de Guayaquil sintió mejoría y no tuvo muchos problemas al realizar trabajos con balón en espacio reducido. “El apoyo de la familia es el plus que todos necesitan”, nos comentó Portocarrero, ya que está súper contento al tener nuevamente a todos los suyos en Lima.

Se viene la Copa Libertadores

El plan de trabajo de Fabián Bustos involucra tener a todo su plantel de jugadores aptos y sanos, ya que el próximo miércoles 18 de marzo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los cremas afrontarán dos competencias en simultáneo, y el objetivo del entrenador es que no haya mucha diferencia entre titulares y suplentes. Además, tiene la necesidad de darle más minutos de juego al defensa Marco Saravia, quien suplirá al argentino Matías Di Benedetto en el torneo internacional . Como se recuerda, el ‘Tano’ recibió tres fechas de suspensión por ser uno de los protagonistas en la gresca con los brasileños del Corinthians en el partido de vuelta en la Copa Sudamericana del año pasado.

El ex Central Córdoba empujó a Ryan -autor del agónico 2-1 a favor de ‘Timao’- por mostrar su camiseta a la hinchada crema, por lo cual recibió la cartulina roja. Al infringir el artículo 14 del Código Disciplinario de la Conmebol, Di Benedetto fue castigado con tres partidos y un pago de seis mil dólares. Piero Guzmán, el otro central del vigente campeón del fútbol peruano, también fue sancionado con dos partidos. Al igual que su compañero, también perjudica a Universitario con un descuento en sus ingresos por patrocinio, esta vez por un monto de cuatro mil dólares estadounidenses.

En lo futbolístico, la cuenta pendiente de los cremas es la recuperación de ‘Canchita’ Gonzales, el refuerzo del centenario que, hasta el momento, no ha reeditado sus buenas presentaciones con el Al-Adalh de Arabia Saudita, donde gozaba de regularidad, goles y era capitán del equipo. La idea del cuerpo técnico y del propio jugador es aprovechar al máximo la paralización para realizar trabajos físicos que lo ayuden a recobrar su nivel de juego. Los merengues reaparecerán en el Torneo Apertura cuando visiten a César Vallejo de Paolo Guerrero el sábado 30 de marzo, en el estadio de Mansiche de Trujillo.





