El equipo de Jorge Fossati pegó en los momentos exactos para proclamarse ganador del Clausura. Antes de los primeros 15′, Edison Flores aprovechó un mal despeje del portero de Sport Huancayo para poner el 1-0 tempranero (11′) y darle calma al equipo. La ‘U’ debía cuidar su resultado y así se llevaba el torneo sin importar lo que sucediera en los demás escenarios; y cuando el ‘Rojo’ Matador’ empezaba a llegar más al arco de Carvallo, Horacio Calcaterra, sobre el final, selló el encuentro (78′) y desató la locura en el Monumental.

Claves del partido

Paren las ‘Orejas’

Edison Flores regresó a Universitario para aportarle jerarquía al equipo y estar presente en momentos como lo que vivió ante Sport Huancayo. ‘Orejas’ fue de menos a más en la temporada, le costó adaptarse y ponerse a punto, pero una vez que físicamente estuvo apto, Fossati no lo sacó más del ‘11′ titular y en el Monumental abrió el camino.

A los 11′, y tras un centro de Cabanillas, Di Benedetto ganó arriba, Zamudio respondió al cabezazo, pero dejó la pelota servida para que Flores aproveche el rebote y ponga el 1-0. Los más de 50 mil hinchas estallaron con un gol que le daba la tranquilidad al equipo para centrarse solo en su partido, ganando el suyo no importaba el resto.

Edison Flores para marcar el 1-0 de Universitario sobre Sport Huancayo. (Video: GOLPERU)

Ancla en la mitad

Como en cada partido, Rodrigo Ureña volvió a demostrar su importancia en la mitad de la cancha. El ‘Pitbull’ fue el eje en el medio campo, recuperando balones y comenzando las primeras jugadas de ataque. El chileno se encargó también de contrarrestar la ofensiva de Sport Huancayo, anticipándose al balón y haciendo faltas tácticas.

“Teníamos mucha ilusión de poder hacer feliz a nuestra gente. Hemos venido trabajando muy duro durante mucho tiempo y gracias a Dios se nos dio la oportunidad”, declaró Ureña al finalizar el partido. De acuerdo a Sofascore, el chileno fue uno de los puntos más altos del equipo de Fossati con una calificación de 7.0.

La pelota al que sabe

Si Ureña quitaba los balones en la mitad de la cancha, el encargado de conducir los hilos de la ‘U’ era Piero Quispe . El volante crema tuvo personalidad y protagonismo para comandar las jugadas de ataque y habilitar tanto a Flores como Luis Urruti. Si bien comenzó el partido con algo de ansiedad, con el gol de ‘Orejas’, la calma llegó y el ‘36′ se echó a jugar, y de paso cuando recuperar pelotas en tres cuartos de cancha.

Aunque no convirtió, fue otro valuarte del equipo con un 7.1, según Sofascore, y fue elegido el mejor jugador del Clausura. De acuerdo a Portal Labs Perú, Quispe realizó cinco quites, dio dos pases claves, ganó ocho duelos, recibió dos faltas, completó el 57% de pases largos y el 86% de pases en total.

La pizarra de Fossati

Los dos goles con los que la ‘U’ se proclamó ganador del Clausura tienen un autor intelectual y ese es Jorge Fossati. Ambas jugadas fueron de pelota parada, situaciones que el técnico uruguayo entrenó durante la semana. El primer tanto fue de pelota parada con un tiro libre indirecto y que nació de los pies de Nelson Cabanillas. El balón fue al área, cabeceó Di Benedetto y en el rebote, Flores estuvo atento para el 1-0.

El segundo gol fue de una tónica similar, todo se originó de una pelota parada. Ureña lanzó un centro al área, Rivera no pudo conectar de cabeza y le dejó el balón servido para que Horacio Calcaterra le pegue en primera de manera cruzada y venza al portero Zamudio.

Gol de Calcaterra para el 2-0 de Universitario frente a Sport Huancayo. (Video: GolPeru).

Los cambios del profe

La mano de Fossati no solo se vio en la elaboración de cada gol, también en la elección de sus cambios. Cuando Sport Huancayo tenía mayor protagonismo con el balón y el 1-0 no era un resultado cerrado, el técnico uruguayo mandó caras frescas al campo para darle mayor dinamismo y los que entraron no desentonaron, incluso de los pies de Calcaterra llegó el segundo.

A los 56′, sacó a Pérez Guedes y Urruti para el ingreso de Calcaterra y Rivera, respectivamente. ‘Calca’ para tener el balón y el ‘Tunche’ para seguir presionando arriba. A los 69′, sacó a Flores por Valera para no perder volumen ofensivo. Con el 2-0 a favor, Fossati cerró el partido con los ingresos de Marco Saravia (por Corzo) y Jorge Murrugarra (por Quispe) a los 89′.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR