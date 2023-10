Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar por la fecha 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para el domingo 29 de octubre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Universitario llega a este partido luego de empatar por 1-1 en su visita a Cusco FC, en el duelo correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2023. A pesar de que Mauro Da Luz puso el 1-0 parcial a favor de los ‘dorados’, los de Ate consiguieron llevarse un punto de territorio cusqueño gracias al tanto anotado por Alex Valera.

Con este resultado, el empate de Alianza Lima ante ADT y la derrota de Sporting Cristal a manos de Cienciano, la ‘U’ pasó a depender de sí misma para llevarse el segundo certamen de la temporada y meterse en la gran final, donde se enfrentaría a los ‘blanquiazules’ por el título de la Liga 1 Betsson. Para conseguirlo, solo necesitan vencer a Sport Huancayo este domingo.

En ese sentido, Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación y comentó que sus dirigidos son conscientes de la gran oportunidad que tienen de meterse a la final. “Sabemos que estamos viviendo una situación de privilegio, para estar en esta definición, los chicos saben que han llegado hasta donde han llegado y a donde pueden llegar el domingo gracias al esfuerzo de ellos mismos, a Universitario nadie le regaló nada, por el contrario”, sostuvo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, el uruguayo hizo hincapié en la presión que hay de por medio y que sus jugadores sabrán cómo controlarlo a la hora del encuentro. “Por ese lado estoy feliz, el equipo está ansioso pero todo normal, no vivimos en una burbuja, sabemos el significado del partido del domingo y si no sentimos la tensión previa al partido, no somos humanos, ya en el partido debemos de controlarla”, agregó en conferencia de prensa.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este partido después de vencer por 1-0 a Sport Boys en el encuentro disputado en la ‘Incontrastable’. Si bien la ‘Misilera’ tuvo un gran desempeño y pudo llevarse algo más de territorio huancaíno, un error en la defensa provocó el penal que Ronal Huaccha canjeó por el único gol de la tarde y que le dio el triunfo al ‘Rojo Matador’.

Wilmar Valencia también dio su punto de vista sobre este compromiso y lo que significaría cerrar el campeonato con una victoria. “Sport Huancayo se juega la dignidad, el hecho de terminar la temporada 2023 de la mejor manera luego de clasificar a la Sudamericana. Algunos ya tienen contrato, renovaciones, entonces, yo pienso que nos jugamos mucho porque hay chicos que no tienen compromiso para el próximo año y es una linda oportunidad para que se muestren”, señaló.

Universitario vs. Sport Huancayo: horarios del partido

Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

Universitario vs. Sport Huancayo: ¿en qué canales ver?

Este partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, la cual la podrás encontrar en la parrilla de Movistar en los canales 14 y 714 HD. Si no tienes ninguna de dichas opciones televisivas, puedes seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

Universitario vs. Sport Huancayo: ¿dónde se jugará?





