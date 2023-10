A pesar de que consiguió una contundente victoria ante Alianza Atlético (3-0), Sporting Cristal no pudo ganar el Torneo Clausura 2023 (quedó en el cuarto puesto) y además se ubicó en la tercera posición del acumulado, por detrás de Alianza Lima y Universitario, quienes disputarán las finales por el título nacional. El cuadro rímense terminó la temporada con las manos vacías, y los cambios ya iniciaron desde los altos mandos. Luego del partido en el Alberto Gallardo, Guido Bravo, director deportivo del club, reveló que puso su cargo a disposición.

“Quiero pedir las disculpas del caso por cómo hemos terminado la temporada. Soy el máximo responsable de lo que ha pasado en el área deportiva este año y en el fútbol profesional. No era cómo queríamos terminar, y tampoco creo que era lo que merecíamos; sin embargo, el fútbol tiene estas cosas. Y a partir de eso, y tras no poder haber logrado los objetivos del año, le he dicho a la directiva que voy a dar un paso al costado”, fueron las primeras palabras del directivo.

Más información en breve...





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.