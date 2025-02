Universitario de Deportes estaba a punto de volver a Lima con una importante victoria en su debut en la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, el desenlace en Cajabamba dejó a más de uno con un amargo sabor de boca, pues el 1-1 final se dio luego de una concatenación de errores que pudieron evitarse y Comerciantes Unidos terminó llevándose un premio inmerecido. Precisamente eso es lo que también cree Fabián Bustos, quien charló con la prensa tras el compromiso.

No había que ser muy perceptivo como para interpretar la molestia de Bustos. La ‘U’ había hecho todo el desgaste y se estaba llevando la victoria con un 1-0 bastante merecido. No obstante, el tanto de Matías Sen golpeó en el momento menos pesando y eso cambió el resultado del partido.

“Molesto, sí, porque el equipo mereció ganarlo. Fuimos superiores, en el segundo tiempo fuimos más superiores que el primero. Al no finalizarlo, en la última jugada lo perdimos por errores nuestros”, manifestó el entrenador argentino.

En lugar de individualizar la situación, sobre todo por el error de Sebastián Britos al salir precipitadamente a cortar el centro, Bustos consideró que sus dirigidos fallaron en varios aspectos alrededor de la jugada que derivó en el 1-1 de Comerciantes Unidos. En ese sentido, aseguró que trabajarán en ello para que no se vuelva a repetir.

“Hay que trabajarlo y corregirlo. Tuvimos la pelota nosotros, no podemos perderla fácil en ataque; no tenemos que el lateral progrese solo y lance un centro al área; y después tomar las marcas. Hay un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada”, aseveró.

El Torneo Apertura recién comienza y seguramente habrá autocrítica en la interna de Universitario, especialmente por las ocasiones que desperdiciaron y que seguramente hubieran cambiado el rumbo del partido. Comerciantes Unidos, por su parte, si bien hizo poco para quedarse con el empate, insistió en la última jugada y eso le valió para no perder en casa.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate por 1-1 ante Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





