El ciclo de Fabián Bustos en Universitario de Deportes terminó esta mañana con la oficialización de su salida del club mediante un comunicado. El técnico argentino aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay, su próximo destino, y decidió interrumpir su trabajo en tienda crema haciendo efectiva una cláusula en su contrato. El ‘Rey de Copas’ pagó y no hubo impedimento para sellar la negociación.

Sin embargo, lo que llama la atención es el monto de la cifra que Olimpia pagó para hacer efectiva la cláusula de rescisión de Fabián Bustos. Según medios paraguayos, la cifra es alrededor de 80 mil dólares, un cantidad baja para el medio local, teniendo en cuenta lo que consiguió el entrenador el año pasado y los récords que logró.

Bustos fue campeón con Universitario en el año de su Centenario, ganó todos los partidos de local y conformó la defensa menos vencida en la historia del club. Sin embargo, la baja cifra de su cláusula incentivó a que directos de Olimpia se interesen en él y busquen la manera de hacerse con sus servicios.

Con Fabián Bustos, Universitario consiguió su estrella 28 e impuso récords el año pasado. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

Según Jorge Chipi, periodista de ‘ABC Cardinal’ de Paraguay, Bustos se impuso al paraguayo Antolín Alcaraz y al brasileño Mano Menezes, quienes eran los otros candidatos para asumir el buzo de Olimpia, tras la destitución de Martín Palermo por malos resultados. Sin embargo, la idea de contar con el argentino sedujo mucho más.

“Era el perfil, dentro de todos, que más gustaba. No Antolín (Alcaraz), no Mano Menezes [...]. El elegido es Fabián Bustos y este ya aceptó, tiene una cláusula de rescisión no muy cara que le permite al club Olimpia hacer uso de esa rescisión y que en las próximas horas venga a hacerse cargo del club, tanto para lo que resta del Torneo Apertura, pero esencialmente de la fase de grupos de la Copa Libertadores”, expresó Chipi Vera.

Con la salida de Bustos se pone fin a una etapa en Universitario, pero también abre las puertas a otra. Por mientras, Manuel Barreto y Piero Alva asumirán las funciones de manera interina y dirigirán ante Binacional (Torneo Apertura) y Barcelona SC (Copa Libertadores). En los próximos días habrá más novedades respecto al reemplazante del cordobés.

Manuel Barreto se hará cargo de manera interina hasta el nombramiento de un nuevo comando técnico.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de golear por 4-1 a Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Binacional, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 18 de abril desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

