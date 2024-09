El tema de Raúl Ruidíaz y su posible vuelta a Universitario de Deportes para este 2024 estuvo en boca de todos en los últimos meses. El cuadro crema hizo el esfuerzo para que el delantero pueda regresar al equipo que lo vio nacer y así poder sumar al plantel del equipo en el año de su Centenario; sin embargo, la ‘Pulga’ no pudo resolver su contrato con el Seattle Sounders -que acaba en el mes de diciembre- y le dijo adiós a la posibilidad de volver a pisar el Estadio Monumental, al menos para este año.

Luego de cerrarse el mercado de pases del fútbol peruano y centrarse en conseguir el título con el plantel que tiene actualmente, el técnico Fabián Bustos reveló que tuvo conversaciones con el propio Raúl Ruidíaz. “La dirigencia hizo todo lo posible. Hablé varias veces con Raúl. Él quería (llegar la ‘U’), hizo un esfuerzo grande. Lo que pasó es que no lo dejaron salir”, dijo en entrenador en una entrevista con El Comercio.

“A lo mejor él hubiera sido la opción que nos hubiera ayudado a ser mejor equipo y a tener una competencia en un lugar donde necesitábamos. No me quejo de lo que tengo, pero él es un jugador probado, ídolo del club, ha hecho goles en todos lados donde ha ido y él quería venir, es bueno que el jugador tenga esa predisposición. Estaba todo encaminado, pero bueno”, añadió el estratega argentino.

Bustos también dejó abierta la posibilidad que Raúl Ruidíaz puede firmar por Universitario para el 2025. “Él hizo el esfuerzo y el club también hizo el esfuerzo. Para el próximo año es una posibilidad porque termina contrato en diciembre”, apuntó.

Raúl Ruidíaz fue opción en Universitario hasta último momento. (Foto: AFP)

Recordemos que hasta el cierre del libro de pases -a finales de agosto- Manuel Barreto, quien cumple el rol de director Deportivo de Universitario, continúo en la búsqueda de un goleador que traiga más de una alegría a la hinchada crema en el año de su Centenario. La ‘Pulga’ era el elegido por su pasado y vínculo con los merengues; no obstante, ante la dificultad de su fichaje, la ‘U’ decidió no traer a nadie más para el Torneo Clausura.

Ya para el 2025, Universitario de Deportes tendría todas las facilidades para sumar a su plantel a Raúl Ruidíaz. Con su carta pase en mano y sin ningún tipo de obstáculo que se les interponga, el atacante podría volver al equipo de sus amores.

Los números de Raúl Ruidíaz en 2024

Raúl Ruidíaz jugó un total de 24 partidos y anotó ocho goles en esta temporada de la MLS. Además, participó de dos juegos en la US Open Cup y también de la Leagues Cup, pero en estos torneos no estuvo fino de cara al arco y no pudo marcar. Recordemos que la ‘Pulga’ juega su séptimo año en el conjunto norteamericano, con el que ganó tres títulos nacionales y una Concachampions.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El equipo de Fabián Bustos se enfrentará contra Alianza Atlético el 15 de septiembre, tras la para por la fecha doble de Eliminatorias. El inicio del encuentro, que se jugará en la ciudad de Sullana, está fijado para la 1:00 p.m. (hora local). Este compromiso por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Los cremas vienen peleando punto por punto el Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima y buscan quedarse con el primer lugar de tabla para proclamarse campeones nacionales automáticamente. Recordemos que el equipo de Fabián Bustos ganó el primer torneo de año por diferencia de goles sobre Sporting Cristal y quieren obtener el título en el año de su Centenario.





