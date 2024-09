Juan Vargas y sus emotivas palabras sobre Roberto Chale: “Cuando regresé a la ‘U’, estuvo ahí”

Este jueves se llevó a cabo el velatorio de Roberto Chale en el Estadio Monumental. El ídolo crema y leyenda del fútbol peruano falleció a los 77 años, el martes 10 de septiembre, y dejó a nuestro balompié de luto. Y en este homenaje que le realizó Universitario de Deportes, se acercaron varios exfutbolistas que tuvieron cercanía con el ‘Niño Terrible’ y uno de ellos fue Juan Manuel Vargas, quien tuvo sensibles palabras por acogerlo cuando volvió al Perú en 2017.

Tras diez años jugando en el fútbol europeo, Juan Manuel Vargas rescindió su vínculo con el Real Betis y se confirmó su llegada a Universitario de Deportes para inicios del 2017. El ‘Loco’ volvió al club de sus amores, con el que había debutado en el 2003 y tuvo como técnico nada menos que a Roberto Chale.

“Es identificado con la ‘U’. Cuando regresé, estuvo ahí. Es un ‘Niño Terrible’. Lamentable se fue. Hay que darle todas las fuerzas a la familia. Cuando llegué (Universitario) me recibió bien. Lo tuve junto al ‘Puma’ y Paolo (Maldonado)”, dijo Juan Vargas.

El exjugador de Catania, Fiorentina y Genoa también describió al exseleccionado nacional, quien disputó el Mundial de 1970. “Como entrenador me pareció bien y como jugador me dijeron que fue terrible”, comentó el ‘Loco’.

Roberto Chale se coronó tricampeón con Universitario en el año 2000. (Foto: GEC)

Roberto Chale, leyenda del fútbol peruano, se fue a los 77 años

En el último tiempo la salud de la leyenda nacional se deterioró con enfermedades como la diabetes y la trombosis, esta última no permitía que la sangre le llegara a sus piernas. “Mi padre inició su enfermedad en el 2016. Siempre hice que se tratara en hospitales, donde me hacían creer que no iba a tener dificultades, hasta que tuvieron que amputarlo. Desde ese día, vivió postrado”, dijo su hija Alexandra en pasadas entrevistas sobre la salud de su padre.

Justamente, el año pasado, tuvo que ser ingresado al hospital Rebagliati debido a un agravamiento de la diabetes que padecía. Si bien su salud parecía estar controlada, en marzo de este año regresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del conocido nosocomio; esto generó mayor preocupación entre sus familiares, amigos más cercanos e hinchas.

“Mi papá está complicado por un tema ahora de la cabeza, no sabemos qué es con precisión, estamos esperando más tarde otra evaluación y reunión con los médicos. Él ésta muy frágil, todas las condiciones que tiene hace que sea más difícil controlar alguna descompensación. La presión ya está un poco más controlada, la arritmia también por las medicinas, pero como a él se le dializa tres veces por semana, tanta medicinas, hay que ser muy delicados en qué hacer”, reveló su hija Alexandra en mayo.

Cuatro meses después de su último deterioro público, la vida de Roberto Chale se apagó en medio de la conmoción y dolor de todas las personas que lo conocieron y compartieron tiempo a su lado, recordando con nostalgia y tristeza en estos momentos el inconfundible sentido de humor del popular ‘Niño Terrible’ durante su carrerea en el fútbol, una que se extendió por más de cinco décadas, entre su rol como futbolista y director técnico.

Entre su amplia recorrido en el fútbol, Roberto Chale dejó huella en Universitario de Deportes, club con el que salió tres ves campeón como jugador y alzó dos títulos nacionales como entrenador. Asimismo, registró una marca imborrable en la Selección Peruana, siendo parte de la época dorada de la ‘Blanquirroja’, con un Mundial encima, el de México 1970, 48 partidos con la camiseta nacional, cuatro goles convertidos (uno de ellos en la cita mundialista del 70′, en la goleada 3-0 frente a Marruecos).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.