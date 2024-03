Si bien ambos llegaban con la necesidad de ganar a toda costa, ni Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo fueron capaces de cambiar el rumbo de un partido soso, desprolijo y lleno de imprecisiones, por lo que el 0-0 definitivo estuvo bien puesto. Eso sí, lo más llamativo fueron las exposiciones: Carlos Ascues y Óscar Barreto en el cuadro trujillano, y Fabián Bustos en los ‘cremas’. Precisamente este último, ya que no pudo hablar en conferencia de prensa, se mostró muy mortificado en zona mixta.

El hecho nació a partir de una falda de Yorleys Mena sobre Segundo Portocarrero, en donde el estratega argentino reclamó ofuscadamente ya que Kevin Ortega no la cobró. El árbitro del encuentro consideró que la reacción del Bustos fue excesiva, por lo que no titubeó ni un segundo momento de mostrarle la tarjeta roja, generando mucho malestar en el banquillo de la ‘U’.

Tras lo sucedido, debido a que su expulsión no le permitió estar en la conferencia de prensa pospartido, Bustos diálogo brevemente on los medios de comunicación en zona mixta y argumentó su posición respecto a las decisiones arbitrales en el Estadio Mansiche. Según su mirada, los reclamos de otros clubes condicionan a los colegiados y por eso terminan cometiendo graves errores.

“Parece que hay equipos que se han pasado las tres semanas protestando, hablando del arbitraje, parecería que estuvieran condicionados. Pueden ver la jugada, nunca insulto. Tengo más de diez expulsiones en 500 partidos, pero es impresionante”, manifestó el entrenador de Universitario, quien no podrá dirigir desde la zona técnica en el encuentro frente a Alianza Atlético.

En esa misma línea, explicó que solo le comentó a Ortega que se habían acumulado tres faltas seguidas de César Vallejo y no había mostrado ninguna tarjeta. “Le pedí que fueron tres faltas seguidas, me molesta que hay muchos equipos que hablan y hablan, eso condiciona a los árbitros. No les dan tranquilidad y pasa lo que pasa hoy. El árbitro no me dijo nada, solo me sacó la roja”, sentenció.

El encuentro entre merengues y ‘Poetas’ estuvo lleno de polémicas. Además de la expulsión a Bustos, quedó bajo la lupa una mano de Andy Polo dentro del área visitante, un codazo del mismo carrilero de la ‘U’ sobre Johan Madrid que pudo haber sido tarjeta roja y una mano de Alec Deneumostier que no queda muy claro si fue dentro o fuera del área. Sin duda alguna, el partido se le escapó de las manos a Kevin Ortega y toda su terna arbitral.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles con César Vallejo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para este martes 2 de abril desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, la ‘U’ tendrá que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontará un calendario bastante apretado. Tras el duelo con los ecuatorianos, los de Ate recibirán a Alianza Atlético por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el viernes 5 de abril desde las 8:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión digital vía Movistar TV App.





