Y como si estuviera todo predestinado, jugadores considerados claves en el esquema del cuerpo técnico, se alzaron como los más sobresalientes en un colectivo que funcionó para el 3-0. Carlos Zambrano jugó de líbero, fue la figura e hizo dos golazos. Juan Pablo Freytes actuó como carrilero por la izquierda tal como adelanto Depor, y destacó. Sebastián Rodríguez, por supuesto, fue el eje. Y Cecilio Waterman, quien no anotaba desde la fecha 4, se reencontró con el gol y es el actual artillero del equipo con cuatro tantos. La confianza renace y así se buscará ganar al elenco brasileño.

El mismo once

Alianza Lima apunta a hacer respetar la casa ante Fluminense y tener el debut soñado en el grupo A de la Copa Libertadores, donde también se encuentran Cerro Porteño de Paraguay y Colo Colo de Chile. Definitivamente, no es una tarea fácil, dada la jerarquía del oponente, sin embargo, ya se busca la fórmula para tratar de dar el golpe de entrada en el presente torneo.

Por ello, en el propósito de vencer al vigente campeón de la Copa Libertadores, Alejandro Restrepo está trabajando en todas las líneas del equipo para que a la hora del juego se manifieste solidez en la defensa jugando con orden y tenacidad, marca y rapidez en la volante hacia un juego directo y sorpresivo, y cómo no, esa eficacia fundamental que debe de existir siempre en la delantera, más aún, frente a rivales más poderosos en presupuesto.

En esa meta, el estratega colombiano consideraría sostener a los jugadores que alinearon ante Los Chankas. Ahí, Carlos Zambrano de líbero y Renzo Garcés con Jiovany Ramos de stopper, cumplieron. En el medio, Sebastián Rodríguez de ancla y Jesús Castillo con Catriel Cabellos, de interiores, se batieron. El acierto fue poner a Juan Pablo Freytes y Kevin Serna de carrileros. Ellos continuarán. En el arco, Ángelo Campos volvería.

La duda actualmente pasa por el ataque. Cecilio Waterman es bolo fijo, pero el acompañante todavía no. Afianzar un juego más al ras del piso, logrando sociedades y de esa manera penetrar en terreno adversario, puede ser una idea de juego a utilizar y bajo ese término quizá se postule a jugadores como Gabriel Costa o Cristian Neira, quienes además pueden contribuir en la presión al rival durante su salida. Pero si se busca que el juego predomine por los flancos derecho e izquierdo, insistiendo con centros hacia el corazón del área, para conectar un cabezazo o aprovechar un rebote para disparar, seguramente Hernán Barcos sea el elegido. Jeriel de Santis es otra opción. ¿Quién acompañará a Waterman en el doble punta? Esa interrogante se disipará muy pronto.

Hernán Barcos podría ser otra de las apuestas para el debut en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Alianza Lima)

La situación de Gabriel Costa

Gabriel Costa sufrió una lesión en la victoria de Alianza ante Los Chankas y no está asegurada su presencia para el partido con Fluminense de este miércoles. El volante, desde el día viernes que iniciaron los trabajos de cara al choque ante el ‘Flu’, no entrena a la par del grupo y solamente realiza terapia de rehabilitación con la esperanza de recuperarse pronto a fin de ser tomado en cuenta por el entrenador ante el ‘Tricolor’. ‘Gabi’, cabe precisar, fue titular y socio en ataque de Cecilio Waterman en el sistema 3-5-2. Debido al golpe que sufrió jugó solo un tiempo y fue cambiado por el debutante Cristian Neira. Pablo Sabbag, Ricardo Lagos, Adrián Arregui, Axel Moyano y Víctor Guzmán se recuperan de lesiones y no son opción para Alejandro Restrepo. El DT grone esperará al ‘Gabi’, pero ya está evaluando opciones.

La palabra de Zambrano

Carlos Zambrano, tras su doblete a Los Chankas, se fortaleció anímicamente y ahora le apunta a Fluminense. “No hay cosa que mate más a una persona, que su mente y la confianza en sí mismo. Uno debe caer para saber pararse y llorar para saber reír. Gracias Dios por cada momento; todo pasa siempre por un propósito”, señaló el ‘Kaiser’. Hoy el equipo entrenará en EGB y desde mañana lo hará en el estadio de Matute, escenario del compromiso ante los campeones de la Recopa Sudamericana. Allí se definirá la oncena que saldrá al campo a

Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Fluminense por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Posteriormente, los victorianos tendrán que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontarán un calendario bastante apretado. Tras el duelo con el ‘Flu’, los ‘blanquiazules’ visitarán a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO