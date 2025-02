Después de su complicado empate por 1-1 en su visita a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes estaba obligado a vencer a Cienciano para enderezar su arranque en la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, si bien los cremas consiguieron su objetivo y se impusieron por 3-2 sobre los cusqueños, Fabián Bustos evidenció su molestia en la conferencia de prensa pospartido y no se guardó nada al opinar respecto a las decisiones arbitrales.

Según la opinión del director técnico argentino, en el 1-1 a favor de Cienciano hubo un empujón previo de Carlos Garcés sobre Williams Riveros. Así pues, consideró que ese movimiento del delantero ecuatoriano desestabilizó al zaguero paraguayo y eso facilitó la tarea de los otros jugadores del ‘Papá’: Miguel Torrejón pivoteó el despeje y Juan Romagnoli cabeceó para vencer a Sebastián Britos.

“Para mí, nos hicieron un solo gol. Porque hay un gol viciado y es nulidad. Yo no entiendo, tenemos la herramienta para poder ver, para tomar una decisión. Lo que nos dicen a nosotros es que desde arriba les dijeron ‘confirmación’”, manifestó en primera instancia el estratega de 55 años.

Luego, añadió: “Siento la necesidad de que se hablen los temas, gracias a Dios que ahora los audios del VAR. Quiero escuchar qué pasó en esa jugada. El cuerpo de Williams Riveros se contorsiona por las dos manos apoyadas de Carlos Garcés, para mí ese gol no tiene que subir al marcador”.

Fabián Bustos tiene contrato con Universitario por toda la temporada 2025. (Foto: Universitario)

Según la interpretación de Fabián Bustos, el árbitro principal –en este caso, Bruno Pérez– no debe guiarse solo de lo que le dicen en el VAR, sino que debería estar obligado a revisar la repetición de la jugada. “A todos los árbitros, necesito que por favor que tomen cartas en el asunto. Queremos justicia, si tenemos el VAR, vamos a ver las jugadas. Que no decida el de arriba, que decida el que pita. Hay un empujón”, acotó.

Bustos cree que este tipo de declaraciones podrían traerle consecuencias o alguna sanción, pero se vio en la necesidad de expresar sus sensaciones al considerar que hubo cierta injusticia en el arbitraje frente a Cienciano. Ahora que desde la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) aseguraron que revelarán los audios del VAR tras los partidos, espera escuchar qué fue lo dijeron en la acción del empate parcial del ‘Papá’.

“Cuando es una jugada de tanta interpretación, hay que verlo. No es un ‘offside’. Si se comprueba si hay un empujón, tiene que decidir el que dirige. Seguramente esto me va a traer consecuencias, pero necesito hablar estas cosas, porque estoy viendo lo que está pasando. Me gusta la justicia, usemos las herramientas. Quiero escuchar los audios de esa jugada, ahí vamos a ver quién es quién”, apuntó.

Finalmente, respecto al trámite del encuentro, Bustos comentó que Universitario fue ampliamente superior y mostró registros importantes que lo hicieron merecedor del triunfo. “Después, del partido, me parece que fuimos superiores. Obviamente, con estas cosas que pasan se nos complica (las decisiones arbitrales). Tuvieron dos llegadas y nos convirtieron. El equipo fue por adentro, por afuera, vertical, con posesión, y parece que lo ganamos bien”, aseveró.

Universitario suma cuatro puntos en el Torneo Apertura 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo por 3-2 sobre Cienciano, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Atlético Grau, en el duelo válido por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





