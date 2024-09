El recambio generacional es una prioridad no solo para la Selección Peruana, sino también para otras selecciones, como Nicaragua. Recientemente, en una entrevista concedida a un medio local del país caribeño, el técnico de los ‘Pinoleros’, Marco Antonio Figueroa, abordó la posibilidad de sumar nuevos talentos al equipo. Entonces, el DT reveló que estuvo en contacto con jugadores que, aunque juegan en el extranjero, poseen la nacionalidad nicaragüense. Entre ellos, destacó a Diego Otoya, delantero de Sporting Cristal, quien representó a las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Perú. El estratega subrayó que mantiene una comunicación constante con el joven delantero, con el objetivo de considerarlo para futuras convocatorias.

No es la primera vez que el futbolista de 20 años atrae el interés de varias selecciones. Cuando estaba en la MLS, (no debutó profesionalmente en ningún equipo), Estados Unidos lo tenía en cuenta como un proyecto futuro. Sin embargo, Diego siempre optó por la Bicolor, destacando su deseo de convertirse en la nueva carta de gol del equipo. “Sueño en un futuro vestir la camiseta de la Selección Peruana. Esa es mi meta”, dijo anteriormente para Sports Center de ESPN.

No obstante, en el país centroamericano ahora buscan persuadirlo para contar con él como una opción a futuro. “Sigo a todos los jugadores que tienen posibilidades de venir a la selección nicaragüense, estoy al pendiente de cada uno de ellos”, dijo en un inició Figueroa. Luego añadió. “Hablo por teléfono con los que no están; hay un jugador que está en Perú, no sé si ustedes saben. Es un jugador que está en Sporting Cristal de apellido Otoya, hablo con ese jugador. Hablo con los jugadores que están en España, con todos tengo comunicación y los veo jugar”, reveló.

Ojo, aunque Otoya nació en USA, tiene más de una opción para representar a otras ‘seles’. Además de Perú, gracias a su padre, también podría jugar para Guatemala, dado que su madre es originaria de ese país, y Nicaragua, por parte de su abuela materna. A pesar de estas opciones, todavía no fue convocado por ninguna de las mayores. Su contacto más cercano fue cuando actuó como sparring, cuando Ricardo Gareca estaba al mando de la Bicolor previo a los partidos contra Panamá y Jamaica.

Sin embargo, su llegada a la ‘Azul y Blanco’ no sería un proceso fácil para él. Para representar a ese combinado, el delantero tendría que atravesar un complicado procedimiento, ya que hasta ahora solo defendió a la camiseta peruana en la categoría Sub-20. Si desea jugar para otra nación, deberá renunciar primero a la nuestra a través de un proceso establecido por la FIFA conocido como One Time Switch.

Es relevante señalar que, aunque Diego Otoya fue incluido en la Sub-17, no llegó a jugar ningún partido debido a la pandemia de 2020. Sin embargo, sus oportunidades no terminaron ahí. Al llegar a la categoría Sub-20, participó en algunos amistosos y fue convocado para el Sudamericano de 2023 en Colombia. A pesar de esto, el técnico Jaime Serna optó por Sebastián Pineau y Diego Portugal, lo que limitó a Otoya a solo 5′ de juego en la derrota 1-0 contra Paraguay.

Su presente en Sporting Cristal

Diego Otoya es un centrodelantero prometedor, notable por su altura de 1.88 metros a sus 20 años, pero aún no logró consolidarse en su carrera profesional. Hizo su debut en la Primera División bajo la dirección de Tiago Nunes en el 2023, quien lo hizo ingresar en los últimos minutos del partido en el que su equipo empató 4-4 contra Deportivo Garcilaso. En su segundo encuentro, Otoya impresionó a los hinchas de Sporting Cristal al entrar a los 81′ y marcar el gol decisivo que aseguró una victoria 2-0 sobre Cantolao.

No obstante, su carrera sufrió un revés a los 19 años, cuando una lesión en la rodilla interrumpió su prometedor comienzo. Tras recuperarse, su regreso al equipo no fue como se esperaba, ya que el técnico de Sporting Cristal mostró menos confianza en él. Como resultado, terminó la temporada con solo ocho partidos jugados y un gol anotado. En 2024, aunque había expectativas de mejora, el cambio en el comando técnico de los rímenses redujo aún más sus oportunidades.

Tras la llegada de Guillermo Farré, el atacante no fue convocado para el Clausura. Recientemente, estuvo en la banca en los dos últimos partidos (fechas 9 y 10). En la temporada actual, solo tuvo la oportunidad de jugar durante el Apertura bajo la dirección de Enderson Moreira, participando en seis partidos. Aunque en su mayoría comenzó en el banquillo, tuvo la oportunidad de marcar un tanto contra Sport Huancayo, acumulando un total de 31′ en el campo.

Diego Otoya marcó el 4-0 en la goleada de Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / Depor)

¿Qué es el One Time Switch y cómo Diego Otoya podría jugar por Nicaragua?

El proceso de ‘One Time Switch’ establecido por la FIFA permite a un jugador cambiar su asociación internacional de una selección nacional a otra bajo ciertas condiciones. Para que el atacante de 20 años pueda jugar por el combinado caribeño, primero debe renunciar a la selección Bicolor (ojo, no es reatractivo). Para llevar a cabo este cambio, debe seguir los siguientes detalles importantes sobre el proceso:

Requisitos y Condiciones

Primera Asociación Internacional : El jugador debe haber representado a una selección nacional en competiciones internacionales oficiales (como un torneo o una fase de clasificación) antes de solicitar el cambio.

: El jugador debe haber representado a una selección nacional en competiciones internacionales oficiales (como un torneo o una fase de clasificación) antes de solicitar el cambio. Edad del Jugador : El jugador debe haber sido menor de 21 años al momento de la primera participación internacional oficial para poder optar por el “One Time Switch”.

: El jugador debe haber sido menor de 21 años al momento de la primera participación internacional oficial para poder optar por el “One Time Switch”. Nacionalidad : El jugador debe tener la nacionalidad de ambos países entre los cuales desea cambiar.

: El jugador debe tener la nacionalidad de ambos países entre los cuales desea cambiar. Partidos Internacionales : No debe haber jugado partidos competitivos oficiales (incluidos los partidos de clasificación) con la selección nacional que desea dejar, después de cumplir con el requisito de edad.

: No debe haber jugado partidos competitivos oficiales (incluidos los partidos de clasificación) con la selección nacional que desea dejar, después de cumplir con el requisito de edad. No Participación Adicional: El jugador no puede haber jugado en un partido de competición internacional (como una Copa del Mundo o un torneo continental) con la selección nacional que desea dejar.

Pasos del Proceso

Solicitud : El jugador, junto con su federación de fútbol, debe presentar una solicitud formal a la FIFA para realizar el “One Time Switch”. Esta solicitud debe incluir toda la documentación necesaria que demuestre la elegibilidad del jugador para la nueva selección.

: El jugador, junto con su federación de fútbol, debe presentar una solicitud formal a la FIFA para realizar el “One Time Switch”. Esta solicitud debe incluir toda la documentación necesaria que demuestre la elegibilidad del jugador para la nueva selección. Documentación : La solicitud debe incluir pruebas de la nacionalidad del jugador, registros de partidos jugados con la selección actual y evidencia de que no ha participado en partidos internacionales competitivos con la selección que desea abandonar.

: La solicitud debe incluir pruebas de la nacionalidad del jugador, registros de partidos jugados con la selección actual y evidencia de que no ha participado en partidos internacionales competitivos con la selección que desea abandonar. Revisión de la FIFA : La FIFA revisará la solicitud y verificará que el jugador cumpla con todos los requisitos y condiciones establecidos. La decisión de aprobar o rechazar la solicitud dependerá del cumplimiento de estas condiciones.

: La FIFA revisará la solicitud y verificará que el jugador cumpla con todos los requisitos y condiciones establecidos. La decisión de aprobar o rechazar la solicitud dependerá del cumplimiento de estas condiciones. Aprobación : Si la FIFA aprueba el cambio, el jugador será elegible para representar a la nueva selección nacional a partir de la fecha de la aprobación.

: Si la FIFA aprueba el cambio, el jugador será elegible para representar a la nueva selección nacional a partir de la fecha de la aprobación. Confirmación: La nueva federación nacional deberá recibir la confirmación oficial de FIFA antes de que el jugador pueda ser convocado para representar a su nuevo país en competiciones internacionales.





