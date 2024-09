Universitario de Deportes dio un golpe de autoridad en Sullana al golear por 3-0 a Alianza Atlético y seguir en la pelea por el Clausura. Martín Pérez Guedes fue el héroe crema con su doblete (y otro tanto de Williams Riveros) para regresar a Lima con los tres puntos. Un partido complicado por el intenso sol y el mal estado de la cancha; no obstante, la ‘U’ sacó adelante el resultado marcando en los momentos claves, dejando sin reacción a los ‘churres’.

Y luego de golear a Alianza Atlético, Fabián Bustos habló sobre lo que fue el compromiso en el ‘Campeones del 36′. El técnico crema destacó el esfuerzo de sus dirigidos, pero también criticó las condiciones en las que se jugó el compromiso por la fecha 10, específicamente por el horario, 1 de la tarde, el cual no contribuye al fútbol.

“No fue nada fácil, resalto el triunfo porque es un equipo duro y era difícil ganarle acá [...] Agradecido por el esfuerzo de los jugadores, no quiero que nadie se enoje pero es muy difícil jugar a esta hora, no mejoramos el fútbol con esta hora. Hoy nos tocó ganar, desde el 2017 que la ‘U’ no ganaba acá y hoy se hizo con un gran trabajo realizado por los jugadores”, declaró el estratega argentino.

Bustos volvió a hacer hincapié al tema del horario en Sullana y lo complicado que resulta jugar fútbol en esas condiciones. Dio un ejemplo sobre su paso por Ecuador y cómo teniendo otra disposición se puede maximizar el rendimiento de los jugadores en general.

“En el fútbol peruano tenemos que enfocarnos en mejorar los escenarios. En Ecuador me tocó estar en un equipo chico, en donde jugábamos al mediodía, convencí al presidente de poner las luminarias y jugábamos a las 7:00 p.m. Fuimos campeones en el 2019. Los jugadores rinden más”, agregó el técnico crema.

¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Luego del partido en Piura, la ‘U’ jugará como local contra Sport Boys en el Estadio Monumental de Ate. Este partido se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú), correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Este deulo se podrá ver por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Tras este duelo, los dirigidos por Fabián Bustos, que en sus últimos partidos se mantienen invictos con victorias y empates, deberán enfrentar a Unión Comercio (L), Comerciantes Unidos (V), ADT (L), Sporting Cristal (V) y Cienciano (L), cerrando así su participación en esta segunda parte del torneo. Es importante mencionar que si los cremas ganan el Torneo Clausura, automáticamente se coronarán campeones nacionales, ya que también ganaron el Apertura, logrando así su vigésimo octavo título en el año de su centenario.





