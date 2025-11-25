Universitario alcanzó el tricampeonato nacional en este 2025 y apunta muy alto para el año 2026. Los cremas quieren ser tetracampeones, por lo que desde la directiva comenzaron a emprender la búsqueda de nuevos nombres para reforzar la plantilla. A la espera de la decisión final de la continuidad de Jorge Fossati -a pesar de tener contrato con la institución- salió a la luz un nombre que interesa y antes también estuvo cerca de arribar en Ate: Gonzalo Napoli. El volante uruguayo de 25 años podría tener su primera experiencia en el Perú.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el nombre de Napoli es del interés de Universitario de Deportes para reforzar el medio sector en el año 2026. Además, no es la primera vez que está cerca de fichar por la institución porque en el 2023 fue opción de Manuel Barreto, cuando estuvo a cargo de la dirección deportiva.

Con 25 años, actualmente su pase pertenece al Club León de México, escuadra que lo fichó a inicios del año 2024; sin embargo, en el 2025 fue prestado a Liverpool de Uruguay, institución que también lo tuvo en 2023. La cesión con los uruguayos vence a fin de temporada, por lo que las negociaciones podrían ser directamente con los aztecas.

Si hablamos de rendimientos, disputó 35 partidos oficiales a lo largo de la temporada con Liverpool en todos los torneos de Uruguay. Napoli no ha marcado goles en este año, pero sí aportó con tres asistencias. Como profesional, tiene ocho anotaciones en su carrera.

Gonzalo Napoli jugó en Liverpool de Uruguay en 2025. (Foto: Tenfield)

La misma fuente también se refirió a otro de los sectores que podría tener novedades para el año 2026. Universitario ya tiene conversaciones con un carrilero (puede jugar como extremo o lateral) de nacionalidad colombiana. La ventaja de este nombre es que puede ser colocado en ambos perfiles sin problemas.

Cabe resaltar que -a falta de hacerse oficial- la primera salida confirmada es la de Diego Churín, quien ya venció contrato con el término del Torneo Clausura 2025. El delantero no cumplió las expectativas en la posición, por lo que desde la dirigencia optaron por ya no tenerlo en la planificación. De esta manera, se liberó el primer cupo de extranjero.

Por otro lado, Williams Riveros y Matías di Benedetto comenzaron su proceso de nacionalización y así Universitario podría tener dos cupos más de extranjeros para realizar fichajes sin prescindir de algunos elementos claves en el tricampeonato del 2025.

Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

