¿Cómo defines la fiebre del universo crema reflejada en más de 45 mil hinchas en el estadio Monumental cada vez que juega de local Universitario?

Lo defino como un momento soñado tanto para la institución y para los hinchas. La hinchada se está comportando de la mejor manera, es una fiesta cada partido, y obviamente para el lado comercial es un ingreso muy importante. Hoy en día lo más importante son las ganancias comerciales que nosotros tenemos. Estamos marcando un precedente histórico, el trabajo es mantenerlo y seguir creciendo.

El porcentaje de ingreso por taquilla superó al de la televisión...

En los últimos dos meses la taquilla generó cerca del cuarenta por ciento de ingresos convirtiéndose en el aporte principal del club. Sobre lo que son ingresos de televisión, esponsoría; lo que no quiere decir que esos ingresos se hayan reducido.

Prácticamente con lo que genera la taquilla de los partidos se está pagando la plantilla de jugadores...

Recordemos que hay muchas deudas que estamos pagando. Se está haciendo un trabajo en la parte de finanzas, la parte legal para reducir deudas. Se está trabajando de una manera muy fuerte. Se está haciendo proyectos como el Centro de Alto Rendimiento, la pantalla gigante, que no está saliendo del club, sino de la inversión. Estamos recuperando el club financieramente de una manera increíble. En los últimos años nunca se había visto una recuperación tan grande y tan fuerte de la manera comercial y económica que se está haciendo. La diferencia es que nosotros cargamos con una mochila muy pesada que son las deuda pasadas. Desde el tema concursal estamos pagando deudas que no hemos generado nosotros, son deudas pasadas. Somos la primera gestión que no le generamos más deuda al club, sino que estamos pagando la deuda gracias a todos los proyectos que el hincha está aceptando.

El objetivo inmediato es continuar saneando económicamente al club con miras al Centenario...

Estamos apuntando a eso, el proyecto nunca para. A generar mayores ingresos económicos, el tema de sanear la deuda con miras a poder recuperar financieramente el club para el Centenario y siguientes años también. El panorama pinta muy bien para el club, lo que tanto esperaban los hinchas, que (hace años) no se veía una mejora en el club, y siempre de la mano del hincha, con los socios, con los que estamos trabajando.

Está funcionando el poner entradas más accesibles al bolsillo del hincha...

Es el precio que corresponde al hincha. Por la oferta, la capacidad del estadio, que es la más alta del país, de lejos. Otro es el tema de la distancia al estadio. El hincha que viene al Monumental tiene que gastar en pasaje, comida, el tiempo, lo que implica salir muchas horas antes, es una inversión que nosotros sabemos al ir al estadio. Lo que hacemos es entender esos factores y poner un precio a lo que corresponde. Va a seguir así, y también estamos ofreciendo en las tribunas de Occidente y Oriente también pack de comida gratuita, eso también ha ahorrado mucho al hincha. El hincha esperaba muchos años visibilizar el buen manejo, credibilidad, y todo eso conlleva a la respuesta de ellos, obviamente también la parte deportiva, los resultados, mueven mucho, ha sido una mezcla de factores que se está dando. Lógicamente el próximo año, el Centenario, con mucha más razón.

¿Qué novedad comercial habrá en el Centenario?

Las propuestas económicas en cuanto a esponsoría, que ya venimos viendo año tras año, pero el próximo año será importantísimo. Los ingresos comerciales por esponsoría serán muchos más. Estamos trabajando con lo del socio adherente, habrán muchas mejoras para ellos. Obviamente estamos pensando en el tema de las camisetas, de los productos coleccionables, eventos, la Noche Crema, el aniversario, tendrán una importancia muy fuerte. Estamos enfocados en eso también, además del día a día.

Llegamos a mediados de año, y al equipo crema le restan dos fechas de locales en la disputa del Torneo Apertura, y cierra su jornada de seis partidos ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa Sudamericana, el próximo 28 de junio...

Se definen muchas cosas, así que contamos con que el apoyo del hincha estará en el Monumental. Definitivamente tenemos programado dos viajes por Copa Sudamericana. Ayer hemos lanzado el chárter: “Vuela con la crema”, los invitamos. En Argentina, contra Gimnasia, se agotó las tres mil entradas que brinda la visita. Sabemos que en Brasil (Goiás) y en Colombia (Santa Fe) será igual. Después se viene el Clausura y esperemos seguir sumando en la Copa Sudamericana. Lo deportivo es muy importante, nos está ayudando mucho.

¿Cuál ha sido la taquilla más importante para el Club?

La Noche Crema, el de todo el año, la taquilla más alta. Seguida por el clásico, y ahora último, el partido contra Santa Fe de Colombia.

Juan Reynoso hizo público su pedido de que el estadio Monumental sea la segunda casa del ‘equipo de todos’ en las Eliminatorias. Es más, se podría jugar ante Argentina y Brasil, en Ate...

Aparte del tema del aforo, que sería un aporte importante para la selección, creo que la presión que se vive con estadio lleno es impactante para los propios jugadores y los rivales, genera otro tipo de presión. El estadio Monumental no tiene pista atlética, está pegado a la cancha, y se siente esa vibra. Entonces, creo que eso mezclado al aforo es muy importante. Entiendo que ya se está haciendo las gestiones para que sea posible. Nosotros encantados de que la selección juegue en nuestra casa.

El estadio Monumental está entre los recintos deportivos más imponentes de Sudamericana...

La prensa colombiana se quedó impresionada con el marco de hinchas, el estadio, resaltaban la hinchada de la ‘U’ ante Santa Fe. Internacionalmente estamos bien posicionados, seguro estamos dentro del top cinco o diez de asistencia en Sudamericana, lo considero así, y cada uno con su estrategia, los precios. Creo que vamos a investigar el ranking de lo que va del año a nivel internacional. El hecho que el estadio Monumental ya haya albergado una final de la Copa Libertadores no es poco, así que ahora se habla más y es algo impresionante que se llene fecha a fecha.

