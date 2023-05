¿Calcaterra o Quispe?: quién será el enganche de Fossati para enfrentar a los 'churres'.

El argentino nacionalizado peruano no desentonó. Además, no hizo extrañar al número ‘36′ de la ‘U’. Ayer, el volante de 34 años entrenó con normalidad con el resto del equipo. Por lo que viene jugando y el rol que asume en el equipo, ‘Calca’ debería continuar en el once. ¿Qué decidirá Jorge Fossati? Por ahora, el exjugador de Sporting Cristal está acentuado en el equipo desde la lesión que sufrió Piero Quispe. Además, le restan tres entrenamientos al entrenador ‘charrúa’ para definir por el jugador idóneo a emplear en la calurosa ciudad piurana este domingo cuando visiten a Alianza Atlético de Sullana.

A Ferrari no le interesa Alianza

Universitario descansó la fecha 15 del Torneo Apertura, y el rival de toda la vida, Alianza jugó y superó 3 a 0 a Carlos A. Mannucci, rival de turno, triunfo que le devolvió momentáneamente el liderato del campeonato en juego. ¿Qué dijo al respecto Jean Ferrari, el administrador crema? “No me interesa hablar del otro equipo (Alianza Lima), es la verdad”, expresó en charla con Nativa TV.

Eso sí, el directivo se explayó más cuando le comentaron que, en La Victoria, aseguran que los blanquiazules son el equipo que más hinchas lleva al estadio. “Es imposible. Uno porque la capacidad del estadio (Monumental) es un poco más del doble, la capacidad de los de al frente es 30 mil, la nuestras es de 60 mil”, dijo Jean Ferrari.

Por otro lado, el ranking del aplausómetro en el equipo crema lo disputan Piero Quispe y Rodrigo Ureña. Fútbol y garra. Si bien el enganche le lleva una ligera ventaja al chileno, el volante tapón últimamente desde que elevó su nivel de juego se ha ganado el respeto del universo crema. Por esta razón, la administración espera llegar a un acuerdo para ampliarle el contrato por el año del Centenario. En el Monumental y en redes sociales, el sureño es llamado a ser el mejor extranjero en la Liga 1.

