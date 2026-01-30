Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Diego Churín, clave en Argentina: definición de lujo y su primer gol tras salir de Universitario
Si bien no marcó diferencias en su breve paso por Universitario de Deportes, Diego Churín terminó siendo una pieza del título de la Liga 1 2025 y parte del tricampeonato del cuadro crema. Llegó para competir con Alex Valera, pero finalmente no consiguió ganarse la titularidad y fue una pieza de recambio tanto para Fabián Bustos como para Jorge Fossati. Ahora que se marchó de la ‘U’ y se mudó a Argentina, el atacante se reencontró con el gol al hacerse presente anotando el tanto del triunfo para el 1-0 de Sarmiento sobre Banfield. Su anotación fue de penal, pero con una sutil definición hacia la mano derecha del portero rival. Aunque no hizo de las suyas en el cuadro de Ate, un sector de la hinchada lo recuerda con cariño y tiene en la memoria los cinco goles que marcó en los 28 compromisos que disputó con los estudiantiles.