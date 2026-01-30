Gol de Diego Churín, exjugador de Universitario, para el 1-0 de Sarmiento vs. Banfield. (Video: ESPN / Foto: Sarmiento)
Si bien no marcó diferencias en su breve paso por , terminó siendo una pieza del título de la y parte del tricampeonato del cuadro crema. Llegó para competir con Alex Valera, pero finalmente no consiguió ganarse la titularidad y fue una pieza de recambio tanto para Fabián Bustos como para Jorge Fossati. Ahora que se marchó de la ‘U’ y se mudó a Argentina, el atacante se reencontró con el gol al hacerse presente anotando el tanto del triunfo para el 1-0 de Sarmiento sobre Banfield. Su anotación fue de penal, pero con una sutil definición hacia la mano derecha del portero rival. Aunque no hizo de las suyas en el cuadro de Ate, un sector de la hinchada lo recuerda con cariño y tiene en la memoria los cinco goles que marcó en los 28 compromisos que disputó con los estudiantiles.

