No pasaba nada si el partido terminaba antes de los 90′, porque ambos ofrecieron muy poco sobre la cancha. Pero sirvió para ensayar variantes y confirmar lo que hasta anoche apenas eran certezas. Bustos mantuvo el piloto automático con el 3-5-2 que dejó Jorge Fossati como legado tras su paso por la ‘U’. El once fue casi un calco del que salió campeón: solo el arquero Sebastián Britos y el volante Horacio Calcaterra ocuparon los lugares de José Carvallo y Piero Quispe, respectivamente. El meta uruguayo respondió cuando fue exigido, mostró seguridad y es garantía de que el arco crema está en buenas manos. Por su parte, ‘Calca’ asumió la conducción como pudo, trató de engranar las piezas y en ese intento se fue apagando. Y eso ocasionó que el hincha crema extrañe mucho más a Quispe.

Sin una pieza que permita el funcionamiento del colectivo es difícil tener un mejor juego. Si la volante de la ‘U’ fue la más fuerte del año pasado, hoy esa zona necesita reforzarse con suma prioridad. Ante los ‘poetas’, quedó demostrado que Calcaterra no es Quispe, tampoco lo es Yuriel Celi y mucho menos Roberto Siucho. Así, todo se hace cuesta arriba, porque en la cancha se ve a un equipo que conoce el sistema, pero no funciona. Bustos intentó con las opciones que tuvo en el banco y eso tal vez alcance para algunos partidos; sin embargo, el reto está en la Copa Libertadores y en las instancias finales de la Liga 1.

En defensa, la ‘U’ no sufrió variantes. Se sintió el rigor de la pretemporada, pero es cuestión de que Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto agarren ritmo de competencia para soltar las piernas y compenetrarse como lo hicieron el año pasado. Frente a los trujillanos, cada uno en su rol tuvo situaciones para destacar, aunque siempre queda la duda respecto a si será suficiente para afrontar lo que viene. A ese tridente se suma la presencia de Marco Saravia, que hizo un buen partido y aparece como una de las alternativas del técnico en su primera línea.

No obstante, la otra preocupación de la ‘U’ está en la zona de ataque, donde Edison Flores y Alex Valera no pudieron vulnerar el arco de César Vallejo. De hecho, el segundo de ellos tuvo la chance de capitalizar un error de Carvallo en el primer tiempo; pero quedó en deuda a la hora de la definición. Algo similar ocurrió con ‘Orejas’, de tibio partido, poca trascendencia y con falta de ritmo. Y como se trata de aprovechar estos amistosos, Bustos envió al campo a Diego Dorregaray, el ‘9′ que Jean Ferrari y Manuel Barreto trajeron de Chipre para ser el goleador del Centenario. Sería poco saludable ‘matarlo’ en su primer partido; pero eso no lo exime de las críticas: estuvo lento, poco conectado y muy posicional en el campo. ¿Qué tanto puede ofrecerle a la ‘U’?

Lo que sí es una certeza fueron los desempeños de Andy Polo y Nelson Cabanillas, ambos carrileros que alcanzaron su ‘prime’ con Fossati. Hoy les toca asumir el mismo rol con Bustos y no lo hicieron mal ante Vallejo. De hecho, la ‘Joya’ fue de lo más destacado en el campo, aunque también necesita subir la intensidad para adquirir esa trascendencia que lo marcó el año pasado. Su compañero, por otro lado, va en la misma línea y todo hace indicar que será pieza importante para el nuevo DT. Lo que Bustos intenta hacer es sacar lo mejor de uno, pero para eso es necesario tener todo a su disposición. El técnico arriesgó poco y su equipo no pasó del 0-0.

En síntesis, Universitario mostró una faceta que preocupa: un técnico tibio, refuerzos de quienes se espera más y la urgencia de un ‘10′ para que el sistema funcione. Todo eso es necesario enmendarlo para el Centenario. Que la ‘U’ pueda lograr el bicampeonato y avanzar en la Copa Libertadores no solo depende del técnico y los jugadores, sino también de las decisiones que se toman en la gerencia deportiva. Y allí la responsabilidad es igual o mayor a la del resto. ¿Da para ilusionarse?





