En una de las movidas más inesperadas en este mercado de pases de la Liga 1 2024, Universitario de Deportes concretó el fichaje de Jairo Concha luego de que quedara libre tras no renovar su contrato con Alianza Lima –tuvo una propuesta para quedarse, pero decidió esperar una mejor alternativa para su carrera–. Después de tres temporadas en La Victoria, el volante nacional decidió marcharse a la vereda de enfrente con el reto de contribuir a la lucha por el bicampeonato en el año del centenario de la institución.

Para sorpresa de muchos, especialmente de los hinchas de Alianza Lima, uno de los que respaldó la decisión del mediocampista de 24 años fue Andrés Andrade, también exjugador ‘blanquiazul’. El colombiano, quien no se marchó en buenos términos debido a que sintió que no lo respaldaron tras su lesión, utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a Jairo.

“Con todo ‘Jairoco’, felicitaciones, hermano”, comentó el ‘cafetero’ en una publicación del citado futbolista ‘crema’. En dicha fotografía en la mencionada red social, Concha se refirió a su arribo a la ‘U’: “Llegar a Universitario es para mí un suelo hecho realidad. Tomo este gran paso con mucho responsabilidad y gratitud”, escribió.

¿Qué pasó entre Andrés Andrade y Alianza Lima? Sucede que el ‘Rifle’ sufrió una grave lesión en su rodilla a mediados del año pasado y, luego de operarse, su recuperación demoró más de la cuenta y tuvo escasos minutos en el Torneo Clausura. Bajo ese contexto, los ‘Íntimos’ decidieron no renovarle el contrato que vencía en diciembre del 2023.

La molestia del colombiano fue evidente, pues consideró que debió completar su recuperación en Alianza Lima por al menos seis meses más. “Estaba lesionado y creo que debería haber continuado seis meses más para terminar de recuperarme, como pasa en Colombia o Argentina. Lastimosamente la legislación de Perú no es así y eso nos jugó una mala pasada”, sostuvo en diálogo con ESPN.

“Tuve charlas con directivos y me decían que querían contar conmigo, pero esperaban la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombran a Alejandro (Restrepo) me quedé tranquilo, pero luego me llamaron y me dijeron que no iban a extender el contrato. Nunca me había pasado esto en mi carrera, es la primera lesión importante que tengo y que mi equipo no me respalda en la lesión”, agregó Andrade, quien hasta ahora se encuentra sin club.

Respecto a Jairo Concha, este no pudo viajar con el resto de sus compañeros a Estados Unidos para el amistoso con Atlético Nacional, ya que no contaba con la visa de viaje disponible. De momento se quedó en Lima para completar con los exámenes médicos correspondientes y entrenar por su cuenta, pensando en el cruce con Coquimbo Unido por la ‘Noche Crema’.

Andrés Andrade y su mensaje a Jairo Concha. (Imagen: Instagram)





Las movidas de la ‘U’ y su agenda en enero

En cuanto a las contrataciones para la temporada de su centenario, Universitario ya oficializó a Christopher Olivares, Diego Dorregaray, Sebastián Britos y Jairo Concha. Asimismo, después de una intensa búsqueda, hace un par de semanas presentaron a Fabián Bustos como el sustituto de Jorge Fossati, quien ahora estará a cargo de la Selección Peruana. Eso sí, todavía se esperan otras novedades antes de que se cierre el libro de pases.

En lo concerniente a las renovaciones, en la ‘U’ vieron por conveniente respaldar a la columna vertebral que fue clave en la obtención del título de la Liga 1 Betsson, por lo que extendieron los contratos de Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Rivera, Marco Saravia, Diego Romero y Martín Pérez Guedes. Por su parte, José Carvallo, Emanuel Herrera, Luis Urruti, Alexander Succar (préstamo) y Piero Quispe (vendido a Pumas UNAM) tomaron otros caminos.

Por estas horas el plantel de Universitario se encuentra en Estados Unidos, preparándose para lo que será el amistoso internacional frente a Atlético Nacional, pactado para este domingo 14 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el DRV PNK Stadium. Inmediatamente después regresarán a Lima para enfocarse en la ‘Noche Crema’, donde medirán fuerzas con Coquimbo Unido el sábado 20 (8:00 p.m.). Finalmente, el estreno de la ‘U’ en el Torneo Apertura 2024 será ante Carlos A. Mannucci en el Mansiche, el domingo 28 desde las 5:00 p.m.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO