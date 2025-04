Orgulloso es poco. Jean Ferrari no escatimó en elogios para Manuel Barreto, quien, a pesar de su corto paso como entrenador interino de Universitario de Deportes, dejó una huella importante. Y cómo no, si bajo su mando, el equipo ‘Crema’ logró sumar sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2025, devolviéndole la ilusión a los hinchas y marcando un momento clave en la campaña internacional. El triunfo no solo rompió una racha negativa, sino que también demostró que, con liderazgo y convicción, se pueden escribir páginas memorables incluso en los momentos más difíciles.

Ferrari, actual administrador del club, destacó no solo el resultado obtenido, sino también la actitud con la que Barreto asumió el reto. “En Manuel (Barreto) no estoy descubriendo nada”, expresó fiel a su estilo. Y es que para el directivo, el compromiso mostrado por él no fue sorpresa, sino la confirmación del perfil que el club ha venido formando en sus diferentes áreas, tanto dentro como fuera del campo.

La victoria llegó en un momento clave para Universitario, que venía de una serie de partidos sin sumar en la Copa Libertadores. El equipo mostró otra cara, más decidido, más ordenado, y con un juego que conectó con su gente. El hincha celebró como hacía tiempo no lo hacía, y muchos coincidieron en que, más allá del resultado, el equipo recuperó esa chispa tan necesaria en torneos internacionales.

Barreto, quien forma parte del equipo deportivo del club desde hace años, asumió el cargo de manera interina tras la salida de Fabián Bustos a Olimpia. Su designación fue momentánea, pero el impacto fue inmediato. Conocedor de la casa y cercano al plantel, supo transmitir confianza en apenas unos días de trabajo. Su experiencia en formación y análisis táctico fue clave para levantar el ánimo del vestuario.

“Las decisiones que tomo son sabiendo el nivel de profesionalismo que tenemos en el club, equipo administrativo y deportivo”, añadió Ferrari, resaltando que el éxito no fue casualidad, sino el reflejo de un trabajo serio y coherente. En este sentido, destacó que Barreto representa muy bien los valores que buscan promover desde la gestión actual: preparación, compromiso y sentido de pertenencia.

El momento de Barreto en la Copa Libertadores 2025 fue breve, pero significativo. No solo se ganó el respeto de los jugadores, sino también el reconocimiento de la hinchada y el respaldo institucional. Aunque su paso por el banquillo fue temporal, su aporte se siente como un punto de inflexión en la campaña de Universitario de Deportes, que ahora mira con más esperanza lo que resta del torneo continental.

Ahora sin él, pero con un Jorge Fossati que vuelve a tomar las riendas del equipo, lo que está claro es que la ‘U’ encontró una respuesta interna en medio de la incertidumbre. Y Barreto, con su sello sereno y eficaz, fue el rostro de ese logro. El fútbol, a veces, da estas pequeñas grandes historias que se quedan en la memoria del hincha, y esta victoria, construida con el corazón, ya tiene nombre propio.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, por la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 abril, a partir de las 6:00 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguirlo en Depor.

