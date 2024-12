La expectativa alrededor del bicampeón del fútbol peruano es grande. Por ello, los hinchas de Universitario de Deportes siguieron de cerca la conferencia de Jean Ferrari, donde habló sobre el crecimiento institucional en los últimos tiempos, de la construcción de un nuevo estadio (estará ubicado en Campo Mar y, en un principio, tendrá capacidad para 5 mil espectadores), de los refuerzos y todo lo relacionado al proyecto deportivo 2025. A su vez, el administrador del club merengue se refirió a la ‘Noche Crema’ y brindó el cronograma de los dirigidos por el ‘profe’ Fabián Bustos. En principio, arrancarán la pretemporada el 3 de enero del próximo año.

Como se recuerda, Universitario de Deportes logró el bicampeonato y un par de semanas después fue el primer equipo en arrancar con los trabajos. ¿El objetivo? Que no haya distancia de lo trabajado a lo largo de este 2024. El reto es ir por el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto y hacer un buen papel en la Copa Libertadores (están en fase de grupos). “El equipo está saliendo de vacaciones el 14 de diciembre. Hay que recordar que empezamos antes, nosotros no podíamos tener dos meses parados, por un tema de pérdida de forma. La alta competencia la tienes que tener operativa continuamente. Por eso, se dio una etapa de vacaciones iniciales. Se retomó para mantener la forma física principalmente de los futbolistas”, sostuvo.

Jean Ferrari, a su vez, indicó que “salen el 14 de diciembre y regresan el 3 de enero. Entonces, tenemos como plazo máximo el 3 de enero, el inicio de pretemporada oficial. Seguramente habrá partidos amistosos, no muchos porque el campeonato estaría empezando el 23 de enero, y donde todavía no podemos mencionar la fecha exacta de la ‘Noche Crema’, porque no tenemos la fecha exacta del inicio del torneo”.

Finalmente, el administrador de Universitario de Deportes se refirió a la fecha que tienen programada en Ate para la presentación del equipo: “Tentativamente la ‘Noche Crema’ estaría haciéndose el sábado 18 de enero, pero es tentativa porque podría correr una semana más, dependiendo de lo que diga Liga 1″.

Ferrari confirmó fichaje de Jairo Vélez

Luego de pasar exámenes médicos y recibir los pagos pendientes de la Universidad César Vallejo (le debían dos meses), Jairo Vélez se convirtió en el nuevo fichaje crema. Jean Ferrari confirmó su contratación durante la conferencia de prensa que realizó este martes. El acuerdo es un préstamo con opción a compra y en esa misma línea también anunció la llegada del guardameta Miguel Ángel Vargas.

Con ello, la ‘U’ tiene cuatro fichajes para la próxima campaña. El primer refuerzo oficial fue César Inga, proveniente de ADT. Luego, arribó Paolo Reyna, desde Melgar. Y las dos recientes cartas son Miguel Vargas y Jairo Vélez. Por otro lado, en la institución merengue están analizando al detalle al atacante que llegaría del exterior ( ver en esta nota todos los detalles ).

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





