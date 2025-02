No se quedó callado. En medio de todo el lío que ha rodeado el caso de Rodrigo Ureña, el actual administrador de Universitario de Deportes se pronunció este martes para aclarar algunas de las versiones que se han difundido sobre el fallido fichaje del volante chileno por el Belgrano. El reconocido periodista argentino César Luis Merlo informó que el club de Córdoba estaría responsabilizando al conjunto ‘Merengue’ por el fin de las negociaciones con el jugador de 31 años. Sin embargo, Jean Ferrari, utilizaría sus redes sociales para desmentir esto y dejarle un claro mensaje al hombre de prensa. ¿Qué le dijo?

A través de su cuenta oficial de ‘X’ (exTwitter), el directivo de Universitario se mostraría tajante contra César Luis Merlo, quien aseguró que en la interna de Belgrano sosprecharían que el equipo bicampeón del fútbol peruano le hizo una nueva oferta a Ureña con el fin de animarlo a quedarse en la institución.

‘‘Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano. El futbolista estaba en Córdoba hace días y hoy, cuando estaba listo para firmar, comunicó que no iba a hacerlo aduciendo que “no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha”. En el club, sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú’’, se lee en la publicación del periodista argentino.

En esta misma línea, Ferrari saltaría en defensa de la ‘U’ diciendo lo siguiente: ‘’Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones’’, escribió, dando entender que lo dicho por César Luis Merlo no sería del todo cierto, puesto que Universitario no habría interferido en la decisión final de Ureña de volver.

Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones. — Jean Ferrari (@jferrari5) February 4, 2025

Rodrigo Ureña, por su parte, también se tomaría el tiempo de desmentir las últimas informaciones que vieron la luz en relación a su fichaje por Belgrano. Mediante su cuenta de Instagram, el aún jugador de Universitario de Deportes reaccionó a todo lo que se viene diciendo, pidiendo que se hable con la verdad.

“Porque mientes ? Habla con la verdad”, comentó el volante chileno, en una publicación que repetía la misma información de César Luis Merlo, sobre que Belgrano estaría ‘culpando’ a la ‘U’ por la caída de la operación. Sin duda, una situación poco habitual en el mercado que finalmente parece haber llegado a su fin.

Así se despidió Rodrigo Ureña de la ‘U’

El volante chileno, quien se convirtió en uno de los pilares de Universitario en los últimos dos años, había cerrado su etapa en el bicampeón peruano para iniciar una nueva aventura en Belgrano. Por ende, cuando todo parecía hecho, acudió a Campo Mar para despedirse de sus compañeros y dejar un último mensaje.

“Me voy muy agradecido con la ‘U’, con las puertas abiertas para volver. Además no ha sido fácil despedirme de un club que fue mi casa. El fútbol es así, se toman decisiones en tiempos muy cortos”, expresó a ‘Best Cable’, tras detener su auto para saludar a los hinchas que esperaron por tomarse una foto con él.

En otro momento, Rodrigo Ureña también agradeció a Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, a quien considera un elemento clave en su rápida adaptación al club. “Quiero agradecer a Manuel, él es una persona muy especial en mi carrera, me hizo sentir siempre muy importante”, afirmó el chileno.

🎙"Quiero agradecer a Manuel Barreto, el es una persona muy especial en mi carrera, me hizo sentir siempre muy importante".



Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario de Deportes y su mensaje a Manuel Barreto.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/TVpWC6ELfl — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 1, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de cerrar su último amistoso de pretemporada, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este domingo 9 de febrero, a las 3:30 p.m., en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo, podrás disfrutar del partido en la web de Depor.





