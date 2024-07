Aunque en un primer momento en Universitario de Deportes habían cerrado toda posibilidad de seguir fichando en el mercado de pases previo al inicio del Torneo Clausura 2024, todo hace indicar que esto podría cambiar en los próximos días. Según unas recientes declaraciones de Jean Ferrari, administrador crema, el área deportiva está evaluando una nueva incorporación dependiendo de las necesidades del plantel para afrontar un segundo semestre que será durísimo.

En diálogo con Trinchera Crema Podcast, Jean Ferrari explicó que Fabián Bustos –director técnico– y Manuel Barreto –director deportivo– están en constante comunicación para evaluar los escenarios y determinar si finalmente ficharán a un jugador más. Recordemos que hasta el momento solo llegó el zaguero Gustavo Dulanto, quien era jugador libre y venía entrenando hace unos meses como invitado en Campo Mar.

“Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho lo que me diga Fabián (Bustos) y Manuel (Barreto). Me siento con ellos, hacemos análisis, revisamos. En algunos casos hacemos votación. En ofensiva. No sé exactamente, si es delantero o extremo, pero es ofensivo”, aseveró el administrador del club de Ate.

En esa misma línea, el exfutbolista y actual directivo de Universitario aclaró que no es sencillo fichar a un elemento cuando el equipo anda bien y viene de salir campeón nacional hace muy poco. Cuando las piezas están funcionando de manera excelente, según explicó, el área deportiva tiene que ser muy cuidadosa a la hora de seleccionar al jugador por el que apostarán, pues tiene que aportar mucho a un plantel consolidado.

“Estás hablando de incorporar a un jugador a un equipo campeón, y eso es lo complicado. Cuando tienes un equipo ganador, hacer incorporaciones es muy fino, porque ya tienes un grupo consolidado que ha logrado un primer objetivo. Tiene que calzar dentro de un grupo de armado”, agregó, haciendo hincapié en que si llega alguien, este tendrá que encajar a la perfección en el esquema establecido por Fabián Bustos.

Cuando le consultaron sobre la opción de Raúl Ruidíaz como fichaje para la delantera de la ‘U’, Ferrari aseguró que, si bien sumaría muchísimo por lo que significa como jugador, hoy está fuera de las posibilidades para cualquier club del balompié nacional. “Raúl (Ruidíaz) sería fantástico, pero hoy me parece queda lejos de las posibilidades de venir al fútbol peruano en general”, acotó.

Finalmente, Jean Ferrari apuntó hacia el futuro, donde Ruidíaz siempre tendrá las puertas abiertas de Universitario para cuando desee volver, pues es un jugador de la casa. “Que pueda hacer el esfuerzo (económico) como lo hizo ‘Oreja’ (Edison Flores), nada está descartado. La puerta para él siempre va a estar abierta, pero yo lo veo difícil, al menos para este año”, sentenció.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de ganar por penales (4-2) en su último amistoso con Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando enfrente a la Universidad César Vallejo en lo que será su último duelo de preparación previo al reinicio del Torneo Clausura. Este compromiso está programado para el domingo 7 de julio desde las 3:30, se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Tres cerrar con todos sus encuentros de preparación, los dirigidos por Fabián Bustos debutarán en el Torneo Clausura 2023 dentro de dos semanas, cuando reciban a Carlos A. Mannucci en Lima. Este cruce está pactado para el sábado 13 de julio desde las 6:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental e igualmente será transmitido por GOLPERU. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por el Apertura de este año, con goleada merengue por 4-0 en Trujillo, gracias a los tantos de Diego Dorregaray, Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra.





