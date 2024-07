La Selección Peruana quedó eliminada de la Copa América 2024 en fase de grupos, por lo que los 28 futbolistas convocados por Jorge Fossati quedaron liberados para regresar a la actividad en sus respectivos clubes. En total, de la lista, son 15 quienes militan en el exterior; sin embargo, no todos comenzarán a jugar o alternar en los próximos días. La única competencia que ya está en marcha, de manera oficial, es la Major League Soccer (MLS) y, en el caso de la Liga MX, dará inicio el viernes 5 de julio. A continuación, entérate el calendario de los peruanos en el mundo para este fin de semana.

La actividad de la MLS empezó hace algunas semanas. Portland Timbers, de Miguel Araujo, juega este jueves 4 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El sábado 6, por su parte, Pedro Gallese y Wilder Cartagena entran en lista para el choque entre Orlando City vs. DC United a las 6:30 p.m. (hora peruana).

Horas más tarde, Luis Abram, quien ya jugó el miércoles 3 de julio, tendrá actividad en el duelo de Atlanta United vs. Real Salt Lake desde las 8:30 p.m. (hora peruana). Por otro lado, Raúl Ruidíaz volvería a la lista de convocados en Seattle Sounders, para el duelo ante New England desde las 9:30 p.m. (hora peruana).

Por otro lado, Anderson Santamaría fichó por Santos Laguna para este segundo periodo del 2024 y el equipo ‘Lagunero’ jugará este viernes 5 de julio, desde las 5:45 p.m. (hora peruana), el primer partido de la Liga MX, en el Apertura. El defensa estará a la expectativa de tener minutos en lo que será su tercer club en México, teniendo en cuenta que antes estuvo en Atlas y Puebla. En el mismo país, Piero Quispe esperará hasta el domingo para saber si tiene minutos en Pumas vs. León.

Respecto a partidos amistosos en el ‘Viejo Continente’, Oliver Sonne estará con Silkeborg IF vs. Utrecht el sábado 6 de julio, desde las 7:00 a.m. (hora peruana). A la misma hora, pero en Grecia, Alexander Callens estará a las órdenes de su DT, Matías Almeyda, para el AEK Atenas vs. Brujas. Al día siguiente (7 de julio), Malmo de Sergio Peña jugará ante Halmstad desde las 9:30 a.m. (hora peruana). Así se encuentran las cosas para los peruanos en el mundo.





Calendario de peruanos en el exterior

Miguel Araujo: FC Dallas vs. Portland Timbers - 4 de julio - 7:30 p.m.

FC Dallas vs. Portland Timbers - 4 de julio - 7:30 p.m. Anderson Santamaria: Puebla vs. Santos Laguna - 5 de julio - 5:45 p.m.

Puebla vs. Santos Laguna - 5 de julio - 5:45 p.m. Oliver Sonne: Silkeborg vs. Utrecht - 6 de julio - 7:00 a.m.

Silkeborg vs. Utrecht - 6 de julio - 7:00 a.m. Alexander Callens: Brujas vs. AEK Atenas - 6 de julio - 7:00 a.m.

Brujas vs. AEK Atenas - 6 de julio - 7:00 a.m. Marcos López: Dordrecht vs. Feyenoord - 6 de julio - 7:00 a.m.

Dordrecht vs. Feyenoord - 6 de julio - 7:00 a.m. Pedro Gallese y Wilder Cartagena: Orlando City vs. DC United - 6 de julio - 6:30 p.m.

Orlando City vs. DC United - 6 de julio - 6:30 p.m. Luis Abram: Real Salt Lake vs. Atlanta United - 6 de julio - 8:30 p.m.

Real Salt Lake vs. Atlanta United - 6 de julio - 8:30 p.m. Raúl Ruidíaz: Seattle Sounders vs. New England - 6 de julio - 9:30 p.m.

Seattle Sounders vs. New England - 6 de julio - 9:30 p.m. Sergio Peña: Malmo vs. Halmstad - 7 de julio - 9:30 a.m.

Malmo vs. Halmstad - 7 de julio - 9:30 a.m. Piero Quispe: Pumas vs. León - 7 de julio - 1:00 p.m.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.