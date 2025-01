A un día de la ‘Noche Crema’, Universitario de Deportes presentó a sus refuerzos para esta temporada en una conferencia de prensa que tuvo como protagonista al actual administrador del club, Jean Ferrari. Durante el evento, el directivo se tomó el tiempo de abordar diversos temas relacionados con el presente de la ‘U’, como los objetivos deportivos para este 2025, el frustrado fichaje de Raúl Ruidíaz y las últimas novedades sobre los derechos televisivos de la Liga 1. ¿Qué dijo al respecto de todos estos temas?

Luego de darle la bienvenida a los cinco refuerzos del cuadro ‘Merengue’: Jairo Vélez, Diego Churín, Miguel Vargas, César Inga y Paolo Reyna; Jean Ferrari fue tajante y dejó claro cuál es el objetivo principal que tiene Universitario de Deportes para esta temporada, donde disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Estamos con nuestros refuerzos, quienes han llegado para seguir haciendo crecer nuestra institución, que viene de una gran participación en la Libertadores. Sin embargo, buscamos más’’, empezó diciendo el administrador, ante una sala llena de periodistas que aguardaban por su siguiente mensaje.

‘‘Quiero dar la bienvenida al equipo bicampeón, donde tenemos un objetivo trascendental: avanzar en la Copa Libertadores”, expresó Ferrari, que conforme fue avanzando la conferencia, recalcó que el objetivo de avanzar en la Copa Libertadores va en paralelo con el de ser consagrarse campeón en la Liga 1.

Cuestionado sobre las recientes declaraciones de Raúl Ruidíaz, acerca de su frustrado fichaje por Universitario, Ferrari no dio pie a más dudas y zanjó el tema de si le molestan los comentarios del exjugador del Seattle Sounders, quien ha estado presentándose en diversos medios para explicar por qué no llegó a la ‘U’.

“¿Cómo me va a molestar? A Raúl Ruidíaz lo conozco de chico, ha sido campeón, acá en la ‘U’ todos los queremos. Pero aquí hay un tema de responsabilidad. Creo que me preguntas porque debes tener alguna duda, con referencia a si me molesta o me fastidia, no, para nada”, agregó.

“Nosotros estamos enfocados ser campeones y pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. En la parte administrativa, seguir manejando el flujo de manera ordenada y los sponsors. Tenemos una cantidad de preocupaciones, no estamos para generar ningún tipo de polémica o novela’’, sentenció.

Finalmente, en cuanto al tema de los derechos televisivos, el Ferrari dio detalles sobre la última reunión que mantuvo. “Es un tema más complejo de lo que se piensa. El lunes, un club debe integrarse al comité que administra el fideicomiso, y el directorio deberá evaluar dicho comité para analizar las alternativas en función del informe legal. Esto permitirá determinar la ruta a seguir: si se modifica, mejora o resuelve el acuerdo’’, explicó.

En esta misma línea, Jean Ferrari añadió lo siguiente acerca de la decisión que se tomó de respetar el contrato con 1190 Sports: “Por ello, la FPF optó por no cambiar el tema de la televisora. Debemos ser pacientes para que todos los involucrados puedan resolver la situación. Es necesario encontrar una solución rápida porque muchos clubes están pasando por momentos complicados debido a que los pagos mensuales no se realizan de manera puntual”

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

Aunque inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato arrancará finalmente el fin de semana del 7 de febrero (viernes). Este ajuste se debe a la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para ser restituidos en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga 1?

Viernes 7 de febrero

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (Estadio IPD - Huancayo) - 3:00 p.m.

Sábado 8 de febrero

Melgar vs. UTC (Estadio Monumental UNSA - Arequipa) - 1:00 p.m.

Atlético Grau vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Sullana) - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Estadio Alejandro Villanueva - Lima) - 7:00 p.m.

Domingo 9 de febrero

Alianza UDH vs. Sporting Cristal (Estadio IPD - Huancayo) - 1:00 p.m.

Sport Boys vs. Juan Pablo II (Estadio Miguel Grau - Callao) - 3:00 p.m.

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Estadio Germán Contreras - Cutervo) - 3:30 p.m.

(Estadio Germán Contreras - Cutervo) - Cienciano vs. ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco) - 6:00 p.m.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs. Garcilaso (Estadio Municipal de Talavera - Andahuaylas) - 3:00 p.m.

Binacional descansa





