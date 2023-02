¿Qué pasó después?

Tuvimos que acreditar todos los juicios ante Indecopi, ya que iban a ser parte del proceso concursal de la ‘U’, y no iban a ser reconocidos como acreencias. Lo que genera que hayan entrado en proceso concursal es que si la deuda se inició antes del 2012, lo que dice la ley es que se deja de pagar.

Es la parte que ellos no entienden...

Su proceso continuó. Salió la sentencia a su favor, se acreditó ante Indecopi para que lo saquen como contingencia y lo pongan como acreedores. En los dos casos, las acreencias están acreditadas. Uno entra al proceso concursal de la ‘U’, y ellos figuran con acreencias acreditadas y con los intereses que van corriendo.

¿Por qué la ‘U’ no ha pagado nada?

La ‘U’ tiene suspendidos sus pagos de acreencias. No lo suspende la Agremiación ni la Federación, sino el Gobierno . La ‘U’ tenía un plan de reestructuración para pagar en el 2017, pero salió una ley, cambiaron la norma. Entonces, la ‘U’ está prohibido de pagar sus deudas y acreencias. Por más que la ‘U’ quiera no puede pagarle a Martín Morel. Si la ‘U’ le paga estaría cometiendo un delito.

¿Cómo así?

Esto es distinto a lo que hace Embajadur. Ellos compran la deuda a los acreedores. Le compró la deuda a Chale, a Fano, a varios jugadores, pero eran deudas pequeñas. A ellos (Morel y Vitti) no les han ofrecido comprárselas. La Agremiación no los abandonó, lo que pasa es que no pueden cobrar. No es culpa mía. Ni Ferrari puede decir hay que pagar a Morel, no puede. Lo mismo están doscientos jugadores que no han cobrado, pero en algún momento van a cobrar.

Han pasado once años...

Sí, pero incluso hasta la Agremiación tiene una deuda por cobrar. Por cuotas sindicales nos dejaron de pagar, y no hemos podido cobrarlas porque el proceso concursal ha prohibido hacer pagos. La Junta de Acreedores estableció que en el 2017 iban a comenzar a pagar, pero una ley del Congreso suspendió todos los pagos de la ‘U’. No es que hayan quedado abandonados, su deuda está reconocida pero protegida.

¿Últimamente volvió a conversar con Martín Morel?

Yo viaje el 2019 a Argentina a explicarles, no solamente a Martín Morel y Pablo Vitti, sino también a Marcelo Asteggiano y Walter Fretes. Los cuatros nos reunimos y les expliqué cuál era la situación. Sus deudas están aseguradas, pero ellos como no cobran dicen que los tenemos abandonados, pero no es así.

¿Cuál sería solución?

Se supone que esta ley que permitió el ingreso de Jean Ferrari a la administración tiene un tiempo determinado de vida. Ellos tienen que reestructurar como lo están haciendo la economía del club, y después deben presentar un plan de pagos para cumplir con los acreedores de la ‘U’. Eso es lo que tiene que pasar.

Martín Morel dijo que firmaron la planilla de la ‘U’ para que no desciendan en el 2011...

¿Recuerdas el caso de las planillas falsas? Todos los jugadores fueron denunciados penalmente. ¿Quién liberó a los trescientos jugadores que estaban involucrados? Nosotros, la Agremiación. Morel, Vitti y todos tenían denuncia penal, que la hizo Lánder Aleman. Al final la fiscalía abrió procesos a casi todos, pero nosotros logramos que se archive ese proceso. La planilla falsa es falsificación de documento. ¿Pregúntale a Morel si le cobramos algo?

