Para la temporada 2023, el equipo femenino de Universitario de Deportes contará con un nuevo entrenador. Se trata del colombiano John Tierradentro, quien, con la ‘U’, tendrá su primera experiencia como director técnico. Sin embargo, llega con un amplio conocimiento, pues ha dirigido los cuadros masculinos de la Sub 13, Sub 15 y Sub 23 del América de Cali, además de haber sido asistente del equipo femenino de este club colombiano.

Asimismo, llega a la escuadra merengue luego de dejar el cargo de asistente técnico del Deportivo Cali, también de Colombia. Conversamos con él sobre el combinado crema, sus objetivos en esta campaña, así como sobre la profesionalización del balompié nacional. Recordamos, de igual modo, su paso como jugador por Sport Boys, entre 1999 y 2000. Usted llegó a la ‘U’ en diciembre del año pasado, ¿cómo ha encontrado al equipo? Te digo que muy bien. Encontré un grupo queriendo construir familia, un grupo muy serio para trabajar, un grupo de jugadoras importantes, de jugadores con experiencia, algunas jóvenes, pero creo que un grupo con mucha ilusión y con mucho sueño de buscar triunfos. ¿Y los refuerzos cómo se están desempeñando? Tienen, por ejemplo, a Valerie Gherson, Alessia Sanllehi y a la goleadora de la temporada pasada Luz Campoverde. Han llegado varias jugadoras que no estaban en el proceso anterior, jugadoras que han sido destacadas en otros clubes. Siempre estuve al tanto de esas contrataciones y de esas llegadas. Así como fueron importantes en cada uno de sus exclubes, han venido aquí a una historia diferente, a un equipo grande, donde la presión es alta y creo que hay que tratar de prepararlas para que lleguen a ser esas mismas jugadoras que estuvieron en sus equipos anteriores. ¿Hay planes para amistosos nacionales o internacionales antes del inicio de la Liga? Hasta el momento hemos hablado con los directivos un poquito de hacer partidos amistosos. No hemos hablado como de competencias oficiales. Pero, bueno, a medida de que vayan pasando los entrenamientos vamos a ir buscando rivales y así poder llegar de la mejor manera a la primera fecha (de la Liga Femenina). Desde el 2019, Universitario no gana el título. ¿Cómo vislumbra esta temporada? Como siempre lo he dicho, aquí los objetivos son claros, aquí hay que ganar para poder estar en una Copa Libertadores. Aquí hay que ser primeros, no queda nada más. Así que nos tenemos que ilusionar con eso, tenemos que trabajar en base a eso y de esa manera ir cumpliendo. John Tierradentro, entrenador del equipo femenino de Universitario de Deportes. (Foto: Lenin Tadeo/GEC) Esta es su primera experiencia como técnico principal, ¿qué expectativas tiene? Tuve la oportunidad de pertenecer a varios grupos, varios cuerpos técnicos. Estuve en América de Cali también con el (equipo) femenino, (y en) Deportivo Cali. Y creo que ya era la oportunidad de que yo pudiera estar al mando de un comando técnico. Estoy tranquilo, confiado en lo que he aprendido, en lo que día a día desarrollo con mi grupo. Y creo que, de esa manera, venir acá a soñar también como están soñando las chicas a lograr un objetivo. ¿Ha encontrado apoyo por parte de Universitario para el equipo femenino? (Un apoyo) total. Yo creo que, desde el primer momento que llegamos acá, las puertas han estado abiertas. Nos han dado todo lo que necesitamos. Imagínense tener un complejo como este (VIDU), tener todas las ayudas médicas que tenemos, (está) todo el trabajo y todo el aporte de la parte directiva. O sea que acá solamente nos queda a nosotros dar el trabajo y aportar para conseguir el objetivo, que es clasificar a la Copa Libertadores. Usted viene del fútbol colombiano, ¿considera que el fútbol peruano está creciendo? ¿está yendo camino a profesionalizarse? Sí, porque eso es lo que se está tratando (de lograr) desde que hay un torneo profesional, desde ahí ya se ve el proyecto que quieren empezar con el fútbol peruano. (Llaman) chicas a la selección, nosotros en nuestro club tenemos varias chicas que pertenecen a la selección. Y eso es lo que nos ha retado a venir acá: a venir a hacer crecer el fútbol, a venir a hacer un buen trabajo, para que ellas sigan cosechando triunfos y para que el fútbol peruano a nivel femenino se fortalezca. Además, hay 7 jugadoras de Universitario que ya han firmado contratos profesionales... (Xioczana Canales, Fabiola Herrera, Stephannie Vásquez, Esthefany Espino, Cindy Novoa, Nahomi Martínez y Scarleth Flores) Sí. Yo creo que eso va a ser muy importante en la medida de que empiecen a profesionalizarse. Creo que ya acá (en el club) hemos tenido un acercamiento para darle prioridad al fútbol femenino, porque viene pegando duro no solamente en Colombia, Argentina, Brasil, sino también en los demás equipos del fútbol sudamericano. Las Copas Libertadores ya son muy fuertes. Así que hay que hacerlo crecer como sea (al fútbol femenino peruano). ¿Qué le está faltando al fútbol peruano para que siga creciendo? Creo que conciencia, conciencia de todas las partes: conciencia del cuerpo técnico, conciencia misma de las jugadoras. Yo creo que cuando se junte toda esa conciencia, cuando se den cuenta de todo lo que tienen, yo creo que van a hacer un fútbol fuerte en el nivel femenino. Quería consultarle también por su paso en Sport Boys como jugador. ¿Qué es lo que más recuerda? Muchas cosas. Tuve la oportunidad de estar acá en el año 1999 y 2000, en temporadas importantes, donde, gracias a Dios, ocupamos buenas posiciones y solamente tengo recuerdos buenos. Me da de pronto, a veces, un poquitico de tristeza de ver que el equipo ahora no esté posicionado como debe estar. Pero creo que siempre (estaré) muy agradecido y creo que siempre (tendré) un cariño grande hacia Sport Boys, porque fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar aquí al Perú. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Alianza Lima, Cueva y el TAS: ¿qué pasará con ‘Aladino’ tras sentencia a favor del Santos?

Alianza Lima, Cristal, la ‘U’ y Melgar: ¿cómo y cuánto cambiaron su once inicial para este 2023?

Lapadula contra quién: así están las cartas de gol en Sudamérica pensando en las Eliminatorias 2026

Santiago Acasiete: “Callens está preparado para España, llega de selección, tiene gol, es completito”