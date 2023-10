A pesar de que el objetivo principal era ganar, Universitario de Deportes se llevó un empate valioso en su visita a Cusco FC (1-1) y mantiene sus chances de ganar el Torneo Clausura 2023 para meterse a los play-offs de la Liga 1 Betsson. Tras el pitazo, Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde sus dirigidos lo dieron todo para regresar a Lima con un punto importantísimo.

En primera instancia, el director técnico reconoció el trabajo hecho por los dirigidos por Luis ‘Puchito’ Flores y la dificultad que supuso la altura de la ciudad de Cusco para su planteamiento. Asimismo, aseveró que en el primer tiempo no fueron muy claros con el balón y eso los llevó a cometer muchos errores en la gestación de las jugadas, lo cual mejoraron en la etapa complementaria.

“Hubo un equipo al frente que hizo muy buen partido. Parece que una vez más un extranjero le tiene que aclarar a un peruano que no es lo mismo jugar en el llano que jugar acá. En tercer lugar, especialmente en el primer tiempo, cometimos algunos errores que no son normales en nosotros y creo que en el segundo tiempo se mejoró mucho. Se buscó por todos lados”, manifestó en conferencia.

Por otro lado, el ‘charrúa’ le dio importancia al empate pese a que no fue el resultado que buscaban. “Por supuesto que vinimos a buscar la victoria, pero sabiendo que el punto no es malo. No es lo brillante que teníamos, pero es bueno. Ahora tendremos que esperar por la sencilla razón de que hay alguien que juega mañana, que es sorpresivo para mí. Por lo menos en puntos, pase lo que pase, seguimos dependiendo de nosotros mismos”, agregó.

Finalmente, Fossati apuntó los errores defensivos que cometieron en el primer tiempo, los cuales permitieron que Cusco FC hiciera daño a partir de contragolpes por las bandas, siendo Mauro Da Luz el más activo en esa labor. “Yo vi un primer tiempo donde ellos consiguieron ser más profundos por un camino que eran los contraataques. Cometimos errores defensivos que no solemos cometer”, puntualizó.

Jorge Fossati está dirigiendo su primera temporada en Universitario. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate por 1-1 ante Cusco FC, Universitario de Deportes volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la décima novena jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien dicho compromiso todavía no está programado, se sabe que se disputará en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar.

Debido a que los ‘merengues’ se mantienen en la pelea por el título nacional y no puede descuidarse, están obligados a ganar en casa para sostener sus chances de meterse a los play-offs. Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Apertura, con triunfo del ‘Rojo Matador’ por 1-0. La única anotación del partido lo marcó Marco Huamán.





