Depor se comunicó con el preparador físico Alfredo Bernal, quien nos explicó las consecuencias que podría tener un equipo de fútbol profesional en su preparación al afrontar constantes postergaciones y paras más largas de lo usual. “Todos estos cambios producen contratiempos en cuanto a planificación. Ha hecho que las cargas de entrenamiento hayan tenido que variar constantemente. Siempre se tiene un plan B, máximo uno C. Pero, la verdad es que esta situación, desde el punto de vista del alto rendimiento, cada día se está haciendo más particular”, nos dijo.

“Es difícil que uno pueda sostener una carga en una semana cuando de pronto a mitad de la misma te dicen que el partido se suspendió o que se cambió la fecha. Altera todos los planes. Capaz que dentro de un trabajo de recuperación sea más conveniente. Pero, ¿qué pasa con aquellos jugadores que están habilitados? Aquellos que están en ritmo de competencia. Es complicado poder controlar” , agregó el especialista.

Asimismo, en torno a una posible sobrecarga por la inserción de los partidos no disputados (reprogramados) dijo lo siguiente: “Hay que ver que más adelante no sea al revés, que para poder recuperar se empiece a apretar las fechas de competencia, lo que también haría insostenible la continuidad de los partidos. Es una situación muy particular y hay que estar en los zapatos de los comandos técnicos y de los preparadores físicos para saber cómo están trabajando ellos las cargas de trabajo”, sentenció.

Jornada Fecha Partido Fecha 7 05/03 - 3:30 p.m. UTC vs Alianza Lima Fecha 8 11/03 - 7:00 p.m. Alianza Lima vs Cusco FC Fecha 9 19/03 - 6:00 p.m. S.Huancayo vs Alianza Lima Fecha 10 Por definir Alianza Lima vs Cienciano

En cuanto a Alianza Lima, el elenco de ‘Chicho’ Salas ha alterado su plan de entrenamiento en tres oportunidades. La primera fue en pretemporada, cuando el inicio de la Liga 1 2023 comenzó con la tercera fecha, debido al contexto socio político que atravesaba al país. La segunda fue cuando en la misma semana del arranque del campeonato, la institución blanquiazul decidió no participar del arranque, y no presentarse a jugar contra Sporting Cristal, debido a los conflictos por derechos de transmisión. Finalmente, este fin de semana ante la Universidad César Vallejo tampoco jugaron. Puesto que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) canceló el encuentro y anunció su reprogramación, argumentando falta de garantías.

De esta manera, en al menos tres ocasiones, los íntimos han tenido que cambiar su rutina de entrenamiento, su mentalidad y su táctica, pasando a analizar al siguiente equipo sin siquiera haber enfrentado al rival previo. ¿Qué se espera para la Copa Libertadores? El elenco de La Victoria aún no tiene rivales, pero su primer partido por fase de grupos está programado para el miércoles 5 de abril. Su serie la conocerá el miércoles 23, día del sorteo Conmebol.





Las novedades del equipo

Este lunes retornaron los entrenamientos de Alianza Lima y la novedad fue la presencia de Yordi Vílchez, quien cada día se encuentra mejor y va quedando 100% recuperado de su lesión en los meniscos. El central entrena desde la semana pasada con el equipo y se espera que este fin de semana pueda ser parte del plantel que viaje a Cajamarca.

El equipo blanquiazul que enfrentaría a UTC en Cajamarca.

Como señaló Depor, para el cotejo ante UCV en el estadio Matute, en su reemplazo arrancaría Pablo Míguez, quien acompañaría en la saga central a Santiago García. Mientras que Jesús Castillo iría por Ricardo Lagos en la banda izquierda y Jairo Concha reemplazaría a Pablo Lavandeira en la volante. Este sería el equipo del domingo, salvo por la presencia de Vílchez en la defensa, en caso se recupere en su totalidad.





No se dan por vencidos

Alianza Lima planifica denunciar ante la Comisión Disciplinaria a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la reprogramación de la fecha 6 ante la Universidad César Vallejo (UCV). Los argumentos del club blanquiazul para procesar este reclamo son los siguientes:

La Federación Peruana de Fútbol alega falta de garantías para la cancelación del partido, pero estas fueron entregadas por la PNP y corresponden a las que solicita el club local con 12 días de anticipación a un encuentro. Quien organiza el torneo es la FPF, pero el reglamento señala que la Liga 1 es autónoma para tomar decisiones que determinen la realización o no de un partido.

Asimismo, el club blanquiazul señala que el argumento de la FPF en torno a las garantías es el mismo que presentó la institución para la reprogramación de la fecha 3. Con este panorama, se pedirá la revisión del caso, de lo contrario seguirán el camino al Tribunal de Arbitraje Deportivo.





