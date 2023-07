Universitario de Deportes venció 2-0 a Unión Comercio este viernes y se posicionó en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1. Con goles de Emanuel Herrera y José Rivera, el cuadro crema alcanzó las 10 unidades y se dio un respiro de alivio en una semana más que difícil, marcada por la derrota ante Corinthians (1-0) en la Copa Sudamericana y la detención del preparador físico uruguayo Sebastián Avellino. Es precisamente al tema de su asistente al que se ha referido el entrenador Jorge Fossati tras la victoria en el Estadio Monumental de Ate.

En rueda de prensa, el técnico uruguayo, de 70 años, felicitó en primer lugar a sus dirigidos por el triunfo ante el ‘Poderoso’. “Hoy el plantel hizo gala de su personalidad, comenzando porque en 4 días tenemos que jugar un partido definitorio en Copa. Es difícil concentrarse en eso y el plantel lo puso conseguir”, manifestó.

Evidentemente, el entrenador de la ‘U’ no pudo evitar ser consultado sobre la situación de Sebastián Avellino. Según el también extécnico de la selección de Uruguay, el departamento legal del club le ha pedido no referirse al tema, pero dejó claro su apoyo para con el preparador físico.

“Le pedí a Dios me iluminara y me ayude a hacer mi trabajo con normalidad. Esta situación pega muy duro. Los abogados nos han pedido que no expresemos sobre el hecho. Si callar es ayudar, lo hacemos, lo conozco hace 13 años, como persona pongo las manos al fuego por él”, dijo el entrenador uruguayo.

Cabe recordar que el incidente tuvo lugar la noche del martes durante el partido de ida de la Copa Sudamericana. Según la versión de las autoridades brasileñas, Avellino “se posicionó delante de la afición brasileña y simuló ser un mono”, lo que fue confirmado posteriormente a través de la declaración de testigos.

Jorge Fossati y sus declaraciones sobre la situación de Sebastián Avellino. (Video: Wilmer Robles / Depor)





La agenda Universitario

Luego de su victoria sobre Unión Comercio (2-0), Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será nada menos que Corinthians, con el que se medirá el próximo martes 18 de julio desde las 7:30 p.m. en el estadio Monumental. La ‘U’ tendrá un solo objetivo: ganar por más de un gol de diferencia para así clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023.

Cabe resaltar que en el encuentro de ida, la escuadra estudiantil cayó por 1-0 ante el ‘Timão’. El único gol del encuentro lo anotó Felipe Augusto a los 79 minutos, luego de que el conjunto ‘crema’ quedase con diez futbolistas tras la expulsión de Alex Valera. Este último no podrá estar en la vuelta, por lo que se espera que Emanuel Herrera tome su lugar en el esquema de Jorge Fossati.





