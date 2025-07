Días de incertidumbre se viven en Campomar tras la renuncia de Jean Ferrari al cargo de administrador de Universitario de Deportes. Al no saber aún quien tomará las riendas del club, Jorge Fossati es uno de los más preocupados por dicha situación, que pone en juego también sus continuidad como entrenador del plantel, pues se encontraría con una directiva completamente distinta a la que tendría que rendirle cuentas. Ante esto, respondió con claridad cuáles son sus alternativas pero sin descuidar el enfoque de los futbolístico de la Liga 1.

Teniendo los días contados para saber quien será el nuevo administrador ‘crema’, el ambiente entre los miembros de un equipo que se preocupada solo en sus logros, se vuelve cada día más pesado por la preocupación de no saber quién será el próximo cerebro que guíe a todo el equipo, sabiendo que esto va mucho más allá de lo que se puede jugar en cancha, así lo hizo saber Jorge Fossati.

“Acá estamos en algo que excede inclusive lo futbolístico, lo de un club. Estamos hablando de una entidad del Estado que es la que nombra al futuro administrador. A mí no me resbala todo esto. Me preocupa, quiero saber cómo se van a ir desarrollando los siguientes pasos porque es obvio”, indicó en una zona mixta.

Jorge Fossati habla sobre su continuidad en la 'U' (Foto: @Entrebolas)

Sabiendo que sus días podrían estar contados, agregó: "Yo soy un simple empleado que me contrató la administración que está saliendo. No me parece nada raro que, si viene una nueva administración, tengamos como mínimo que ponernos de acuerdo para seguir o no”.

Si bien, siente inquietud por lo que acontece, es claro en que no puede quitar el enfoque para lo que serán los próximos partidos que tiene por Liga 1. Más aún, sabiendo que cada vez faltan menos días para el vital duelo frente a Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“No es fácil, pero esa es la obligación que tenemos, la responsabilidad que tenemos con los jugadores, el plantel, y con el hincha para que no influya en el rendimiento. Se dice fácil, pero es complicado. Para sacar adelante un proyecto de un club en este caso, se necesita de todos juntos y en este momento tenemos una pata que todavía no está firme como tendría que estar”, indicó.

Jorge Fossati comentó que tratan de no perder el enfoque futbolístico tras la salida de Jorge Fossati. (Foto: GEC)

¿Qué dijo Fossati de Marco Saravia?

Otro remezón que sintió el conjunto ‘merengue’ en medio de tantos que ha tenido en los últimos días, es sobre la continuidad del defensor en Cusco FC; continuidad que ya se ha dado por finalizada por mutuo acuerdo de los dos clubes. Esto, por una incomodidad que habría sentido el propio Saravia en dicho plantel. Frente a ello, Fossati no dudó en responderle al técnico del cuadro ‘dorado’.

“Me sorprendió. Primero entiendo su enojo que se te vaya un jugador un día antes de un partido tan importante como el que tenían. Es algo que yo no comparto. Lo demás, no sé qué tenemos que ver nosotros. Es una decisión de un adulto futbolista. Yo creo que lo debe haber dicho enojado y ni midió lo que estaba diciendo”, mencionó.

Asimismo, detalló que no tiene problema si Saravia se va al extranjero o se queda en la ‘U’, pero mostró su desacuerdo si sale a un equipo peruano. “Quedaron de reunirse para saber cuál es su futuro. Él es jugador de Universitario, tomó esa decisión de salir de Cusco FC porque no se sentía a gusto. Sin tener su versión, no puedo saber lo que pasó. Acá es su club, pero también es cierto que a mí no me interesa entrenar a nadie para que mañana se me vaya a otro club del país. Si es que se va al exterior o se queda acá, con mucho gusto lo recibo porque fue un profesional conmigo que siempre tuve muy buena relación”, concluyó.

Marco Saravia fue prestado a Cusco FC por todo el 2025. (Foto: Liga 1)

