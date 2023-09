Sporting Cristal y Universitario protagonizaron un partido muy luchado en el Nacional, con contadas ocasiones de gol para ambos equipos. Había tanta tensión en el campo de juego que se trasladó al banquillo: en el tramo final, los entrenadores Jorge Fossati y Tiago Nunes tuvieron un fuerte cruce de palabras y se encararon. El árbitro tomó la decisión de sacar la tarjeta roja a los dos. Tras el pitazo final, el DT uruguayo resaltó que no entiende su expulsión y que no le gusta que se metan con sus jugadores.

En el tiempo de descuento, los técnicos tuvieron una acalorada discusión que casi termina en los golpes. Ambos fueron separados inmediatamente y luego el juez principal los envió a los vestuarios. Ya más tranquilo, el entrenador ‘charrúa’ dio declaraciones a los medios de comunicación y contó por qué tuvo esa reacción contra su colega brasileño.

“Del profesor rival no hablo, para hablar él tendría que estar al lado”, fueron las primeras palabras de Fossati. “Sé lo que hice y lo que no hice. No entiendo mi expulsión. Jamás le falto el respeto a un rival ni me meto con los rivales. Pero no me gusta que se metan o insulten a mis jugadores”, añadió el estratega de la institución merengue.

Sobre la sustitución de Piero Quispe (Horacio Calcaterra ingresó en su lugar en el 68′), Jorge reveló que fue porque su pupilo tenía molestias. “Felizmente ninguno quiere salir. Piero tampoco quería. Después me viene a dar un abrazo, lamentaba, él sabía que no podía jugar más. Quedó acalambrado. Y ese es el espíritu que reina en este plantel. Estoy orgulloso porque tienen una actitud impresionante”, acotó.

También hizo hincapié en la actitud de Aldo Corzo, quien sufrió un duro golpe en la cabeza, pero pudo seguir en el terreno de juego con la autorización del departamento médico. “Lo de Aldo es una prueba más de ello. Pero igual yo tenía al médico al lado. Yo me afirmé en el médico, que me autorizó que él podía seguir jugando. Si ustedes se dan cuenta, yo ya había llamado a Piero Guzmán”, agregó.

Finalmente, Fossati aseguró que Universitario siempre tuvo en mente conseguir la victoria, pero no se pudo lograr. “No vinimos con la idea de pensar en un empate. Pero, de todas maneras, este partido no define nada. Me quedo con la tranquilidad de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder ganarlo. No se pudo. Así es el fútbol. Pero las chances siguen intactas”, concluyó.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Tras el empate sin goles ante Sporting Cristal, Universitario volverá a tener acción ante Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2023. El compromiso, que se llevará a cabo en el estadio Monumental, está programado para jugarse el miércoles 20 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana). En estos momentos, los cremas se ubica en el segundo puesto del Clausura, con los mismos puntos que el cuadro cervecero (26), pero con peor diferencia de goles.





