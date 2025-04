Universitario de Deportes apabulló a UTC (6-0) en el estadio Monumental y es líder del Torneo Apertura en la Liga 1. Los cremas cumplieron una excelente actuación y uno de los protagonistas del partido también estuvo desde el banquillo: Jorge Fossati. El estratega uruguayo regresó al Perú para dirigir al equipo que sacó campeón en 2023 y, de inmediato, fue consultado por la plantilla, destacando también la inclusión de César Inga quien -hace algunas fechas- viene siendo figura.

“Todos los jugadores no son desconocidos para nosotros. A César Inga lo teníamos en el radar de la Selección, no estaba en Universitario y aún así vimos muchas cualidades. Como equipo me empezó a gustar después de los 25 minutos, antes de eso no me gustaba mucho”, contó en conferencia de prensa.

De esta manera, Fossati fue consultado por una de las apariciones más gratas de la temporada actual. Inga comenzó a ser incluido como parte de la zaga central por la lesión de Matías di Benedetto y no defraudó. Curiosamente, ante Sport Huancayo en la fecha 6, fue su debut con los cremas en la Liga 1.

Desde aquel entonces, el joven futbolista de 22 años tiene cinco partidos en el torneo local y ha disputado los tres partidos de la Copa Libertadores. Además, destaca por su polifuncionalidad ya que puede jugar como defensa central o también de lateral y carrilero por la banda izquierda, posición que ocupaba en ADT, su ex equipo.

Jorge Fossati y las razones de su regreso

Consultado por su regreso a Universitario de Deportes, Jorge Fossati no tuvo problemas en admitir que sus planes eran no dirigir hasta mitad de temporada, pero la salida de Fabián Bustos y la llamada de la institución crema generó cierto cambio de planes que lo animaron a aceptar el reto.

“Uno de los principales motivos por los cuales cambié de opinión junto con mis compañeros de cuerpo técnico cuando teníamos pensado volver a trabajar a mitad de año, así lo hicimos saber con algunos clubes que nos llamaron, pero lo que nos hizo cambiar de idea era Universitario, por toda la experiencia de vida que tuvimos en el 2023, con la gente y con el grupo de jugadores al que se le han sumado otros, de los cuales tengo una primera impresión excelente”, contó.

Fossati también contó que la idea de conocer a la gran mayoría del plantel fue uno de los factores claves para aceptar su regreso al Perú, poco tiempo después de haber dirigido a la Selección Peruana sin éxito: ”Sé la calidad que tienen para cumplir los objetivos del club además de la calidad humana de cada uno de ellos”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de golear por 6-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 3 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

