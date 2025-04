Universitario de Deportes afronta un duelo más de la Liga 1 sin una de sus piezas más importantes. A pocos minutos del partido frente a UTC de Cajamarca, el club ‘crema’ encendió las alarmas al publicar el parte médico de Aldo Corzo, quien había sido duda tras salir sentido en el último encuentro por Copa Libertadores ante Barcelona SC. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó qué lesión presenta su capitán.

La noticia no pasó desapercibida para los hinchas, que rápidamente reaccionaron en redes sociales mostrando su preocupación por la ausencia del experimentado defensor. En el mensaje, Universitario precisó que Corzo ya se encuentra en proceso de recuperación y bajo constante evaluación del cuerpo médico.

Aunque no dieron un plazo estimado para su regreso a las canchas, sí confirmaron la gravedad de la dolencia que tiene el capitán de los cremas: “Aldo Corzo, defensa del plantel profesional, presenta una distensión muscular en el abductor del muslo izquierdo”. Esta lesión puede tomar entre días o semanas de acuerdo al grado de la lesión.

Cabe recordar que Aldo Corzo solo pudo disputar 15 minutos en el duelo copero frente a Barcelona SC, pues dichas molestias llegan tras el partido anterior frente a IDV. A pesar de que en un primer momento se pensó que no sería algo de gravedad, finalmente los estudios confirmaron una distensión que puso como alternativa a César Inga en la zaga.

Parte médico donde informa la lesión que presenta Aldo Corzo. (Foto: Universitario)

La baja del lateral no solo es sensible para el plantel en el torneo local, sino también pensando en la continuidad de la Copa Libertadores, donde la ‘U’ mantiene intactas sus chances de avanzar de fase. Por ello, el comando técnico prefiere no arriesgarlo y esperar que complete su recuperación de manera adecuada.

En el ámbito táctico, Universitario ya venía trabajando con diferentes variantes ante la posibilidad de que Corzo no esté disponible. Como es el caso del propio Inga que alternó en la posición de Di Benedetto también durante su lesión, situación que esta vez repite Jorge Fossati por la otra banda.

De momento, el mensaje desde el club es claro: paciencia y cuidado. Aldo Corzo, uno de los líderes del vestuario ‘crema’, continúa enfocado en su recuperación, mientras el plantel busca mantener el buen nivel mostrado en las últimas jornadas tanto en el campeonato local como a nivel internacional.

