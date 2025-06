Luego de conseguir un boleto a los octavo de final de la Copa Libertadores, Jorge Fossati respira tranquilo y toma estos días de descanso como una forma de recuperar energía y enfocarse en lo que viene. El técnico de Universitario de Deportes sabe que afrontar el segundo semestre del año es decisivo y reforzar al equipo es una opción, pero se pronunció sobre un caso en específico: la posibilidad de que Luis Ramos llegue a Ate.

Desde hace unos días, el nombre del delantero de América de Cali ha sido vinculado a Universitario como posible refuerzo. Es un jugador que gusta a cualquier equipo y podría sumar en lo ofensivo; sin embargo, el ‘Nono’ expresó su postura al respecto y aseguró que no se ha comunicado con él.

“No es cierto que esté requiriendo a Luis Ramos. Son solo especulaciones. No he hablado con nadie. Es un jugador que me gusta mucho y lo llevé a la selección, pero respeto profundamente a las instituciones y le pediría permiso a Polilla”, contó en ‘Zona Libre de Humo’.

Luis Ramos atraviesa un buen momento en América de Cali. (Foto: Getty Images)

Fossati es consciente de lo que se vendrá para Universitario, pues no solo tendrá que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, sino también el Torneo Clausura, y aquí necesitará de un plantel que pueda sostener el rendimiento en ambas competencias. Eso sí, de momento, afirma no tener un acercamiento con Ramos.

Es más, el propio delantero se había pronunciado sobre los rumores de su posible llegada a Universitario. “No es ningún rumor, lo de Universitario, es algo que se ha comunicado con mi empresario, yo estoy muy feliz aquí por la oportunidad que me están dando”, mencionó.

Con quien sí hay novedades en con Anderson Santamaría. Ayer, se conoció que el defensor peruano llegó a un acuerdo para vestirse de crema y reforzar al equipo. "Acuerdo total entre Universitario de Deportes y Ánderson Santamaría”, publicó el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX, confirmando que el exzaguero del Santos Laguna de México volverá al país, luego de defender a Ayacucho FC, León de Huánuco y FBC Melgar.

Anderson Santamaría tiene deseos de volver al fútbol peruano. (Foto: Santos Laguna)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR