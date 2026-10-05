Jorge Gutiérrez, futbolista de Universitario, fue titular en el reciente triunfo de Panamá sobre Ecuador en la Copa Kirin. (Video: RPC / Foto: Getty Images)
Jorge Gutiérrez, futbolista de Universitario, fue titular en el reciente triunfo de Panamá sobre Ecuador en la Copa Kirin. (Video: RPC / Foto: Getty Images)

, futbolista que llegó a como incorporación para el Torneo Clausura, sumó importantes minutos con la en la última fecha FIFA y recientemente fue clave en el triunfo sobre en la Copa Kirin, luego de una reñida definición por penales donde los centroamericanos de impusieron por 7-6. El zurdo apareció en el 1-0 parcial con un gran pase para Josué Vergara, quien después de un rebote abrió la cuenta de manera transitoria antes del 1-1 firmado por el ecuatoriano Juan Riquelme Ángulo. ‘Guti’ jugó hasta los 76′ antes de ser sustituido por Omar Valencia, rindiendo de buena manera como carrilero. Tras este tercer puesto en la Copa Kirin, el futbolista de 28 años volverá a la ‘U’ para reincorporarse a los entrenamientos en Campo Mar, aunque ahora con Fabián Bustos como director técnico. En lo que va del Torneo Clausura, solo ha disputado dos partidos y ninguno como titular. ¿Esta historia cambiará con Bustos y tendrá más oportunidades en lo que resta del campeonato? Todo dependerá de la evaluación del argentino en los próximos trabajos; lo cierto es que su rendimiento con su selección dejó sensaciones positivas para que en Ate evalúen darle más rodaje.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS