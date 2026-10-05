Jorge Gutiérrez, futbolista que llegó a Universitario de Deportes como incorporación para el Torneo Clausura, sumó importantes minutos con la Selección de Panamá en la última fecha FIFA y recientemente fue clave en el triunfo sobre Ecuador en la Copa Kirin, luego de una reñida definición por penales donde los centroamericanos de impusieron por 7-6. El zurdo apareció en el 1-0 parcial con un gran pase para Josué Vergara, quien después de un rebote abrió la cuenta de manera transitoria antes del 1-1 firmado por el ecuatoriano Juan Riquelme Ángulo. ‘Guti’ jugó hasta los 76′ antes de ser sustituido por Omar Valencia, rindiendo de buena manera como carrilero. Tras este tercer puesto en la Copa Kirin, el futbolista de 28 años volverá a la ‘U’ para reincorporarse a los entrenamientos en Campo Mar, aunque ahora con Fabián Bustos como director técnico. En lo que va del Torneo Clausura, solo ha disputado dos partidos y ninguno como titular. ¿Esta historia cambiará con Bustos y tendrá más oportunidades en lo que resta del campeonato? Todo dependerá de la evaluación del argentino en los próximos trabajos; lo cierto es que su rendimiento con su selección dejó sensaciones positivas para que en Ate evalúen darle más rodaje.