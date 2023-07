A pesar de la derrota ante Corinthians por la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes no podía desenfocarse de sus objetivos en la Liga 1 Betsson y estaba obligado a vencer a Unión Comercio para seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2023. Así pues, fue fundamental la aparición de José Rivera para el 2-0 final, el cual aseguraba una victoria que nunca estuvo en duda por la amplia superioridad de los dirigidos por Jorge Fossati.

El tanto del delantero de 26 años no solo fue importante para la ‘U’, sino también para él mismo, pues no marcaba desde la fecha 13 del Apertura y necesitaba reencontrarse con el gol para recuperar confianza. En un plantel con varios delanteros con más oportunidades para jugar –Alex Valera, Emanuel Herrera, Luis Urruti y hasta Edison Flores que también puede jugar de segundo atacante–, el ‘Tunche’ volvió a responder la confianza de Fossati.

Tras el pitazo final, Rivera conversó con GOLPERU y se mostró feliz por haber contribuido en el triunfo de Universitario, que momentáneamente los coloca como líderes del Clausura. “Gracias a Dios se me dio, me siento muy contento. Siempre estoy preparado para cuando me toque. Hoy pude anotar y ayudar al equipo”, manifestó.

Debido a que Alex Valera fue expulsado en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana, existe la posibilidad de que Fossati vuelva a apostar por José Rivera. Al respecto, el exatacante de Carlos A. Mannucci sostuvo que está listo para el reto que se le presente, así sea un duelo tan complicado como el que tendrán frente al ‘Timão’.

“Si me toca, voy a dar el cien por ciento, siempre pendiente de ayudar a mis compañeros. Primero es Corinthians, muy duro y luego ya el partido ante Alianza”, apuntó el delantero nacido en Tarapoto, enfocándose en el próximo encuentro por la ‘Suda’ para luego recién pensar en el clásico, que se jugará el sábado 22 de julio en el estadio Alejandro Villanueva.





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta victoria sobre Unión Comercio, Universitario volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Corinthians por la vuelta de los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Este partido está pactado para el martes 18 de julio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el estadio Monumental.

Tras caer por 1-0 en la ida, la ‘U’ está en la obligación de ganar por más de un gol de diferencia si quiere darle un giro a la historia y seguir en carrera en la ‘Suda’. Si consiguen igualar la llave, todo se definirá desde la tanda de penales automáticamente, sin pasar por los tiempos extras. El panorama no es sencillo, pero en tienda ‘crema’ tienen fe en poder revertir esta situación.





