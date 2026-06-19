Desde hace algunas semanas se ha especulado con la salida de José ‘Tunche’ Rivera de Universitario de Deportes, debido al incidente que protagonizó el futbolista en el final del Torneo Apertura de la Liga 1, cuando se retiró del campo, arrojó y pateó la camiseta del club. Si bien estuvo en el ojo de la tormenta, pidió disculpas, muy arrepentido de lo sucedido.

El futbolista tampoco estaría muy cómodo en la institución centenaria, pues en 2026 no ha tenido los minutos deseados para demostrar su capacidad goleadora, la misma que ha sido fundamental en las últimas temporadas con la ‘U’, vigente tricampeón del fútbol peruano.

Al respecto, y para aclarar su futuro cercano, habló su representante, Narciso Algamis, en el programa Juego en Corto de Depor. El empresario fue tajante para descartar la salida del ‘Tunche’, pues el jugador se encuentra enfocado 100% en ganarse un puesto en el equipo.

“El Tunche’ es un chico perfil bajo, para José fue muy duro todo. Él cumple su contrato, tiene que jugar, el técnico lo tiene que ver, y no tiene por qué salir. Pasó lo que pasó, hay que dar vuelta a la página y tiene que trabajar. Le pidió disculpas al grupo, sé que habló con algunos dirigentes, todo bien”, dijo.

“Varios clubes quisieron al ‘Tunche’, pero no se miraron por respeto a la ‘U’. Lo que quiere de acá a fin de año es jugar, está haciendo una gran pretemporada”, añadió Algamis, quien también reveló que existió una conversación entre el jugador y el entrenador Héctor Cúper.

José Rivera fue fundamental en el tricampeonato de la 'U'. (Foto: Facebook)

Por otro lado, comentó que el club, pese a lo ocurrido que se volvió muy mediático, jamás le habló para resolver el contrato o tramitar un préstamo de Rivera a otro equipo de la Liga 1. En esa línea, remarcó que el club siempre se portó bien con ellos.

Actualmente la ‘U’, aprovechando el receso por el Mundial, realiza trabajos de pretemporada en su sede de Campo Mar para llegar en las mejores condiciones al Torneo Clausura. La gran novedad es Jordan Guivin, refuerzo para la segunda parte del año.

Universitario tiene programado un amistoso internacional frente a Millonarios FC de Colombia en el Estadio Monumental, encuentro que marcará el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, entrenador y jugador campeones con la ‘U’.

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