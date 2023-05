Primero, la defensa estuvo irreconocible y, segundo, la propuesta del técnico uruguayo no fue efectiva ante el ‘Gavilán del Norte’. Además, Piero Quispe, el llamado a ser el diferente en el cuadro merengue, no estuvo preciso y nunca se encontró en la cancha. A eso hay que sumarle que los cambios no funcionaron. Por último, en esta derrota también tuvo que ver el arquero local Patrick Zubczuk, quien impidió que los estudiantiles festejaran un gol.

Una defensa irreconocible

Uno de los aspectos en los que destacaba Universitario era en su defensa. Tenía una línea de tres muy sólida, compuesta por Corzo, Riveros y Di Benedetto. Pero ante UTC el muro defensivo se derrumbó; se vio expuesto en todo momento. Hubo mucha desconcentración como ocurrió en la parte final del encuentro contra Goiás por la Copa Sudamericana. Corzo y Di Benedetto no mostraron su mejor versión. Y otra vez ‘Tarzán’ Riveros ha sido el señalado tras el gol de los locales, así como ocurrió meses atrás frente a Unión Comercio.

De hecho, el paraguayo falló en los ‘mano a mano’ que tuvo y se vio implicado en el tanto del ‘Gavilán del Norte’, pues dejó suelto a Juan Randazzo, quien terminó anotando el gol de la victoria. El mismo Riveros, minutos después, ya avanzado el complemento, cometió una falta por la que le sacaron la segunda amarilla, siendo expulsado del cotejo y dejando a la ‘U’ con 10 jugadores en un difícil momento cuando el equipo más necesitaba que los once estén en el campo.

Un Quispe fuera de foco

Después de seis partidos (contando la Liga 1 y la Copa Libertadores), Piero Quispe volvió a ser titular. Sin embargo, ante UTC, no pudo ser ese mediocampista diferente que necesitaron los merengues. El joven volante de 21 años no se encontró en el campo, por lo que no pudo ser ese conductor del juego crema que fue en la temporada pasada, en la que sobresalió siendo uno de los mejores jugadores del plantel.

Y es que Quispe, en Cajamarca, no fue claro con sus pases, fue impreciso. Y aunque por ahí tuvo uno que otro chispazo, siguió cometiendo errores y no se pudo conectar con los delanteros de Universitario. Su desempeño no fue el esperando por el comando técnico de Fossati; tanto es así que fue cambiado en el minuto 60 por Horacio Calcaterra, quien ha estado siendo titular desde que Piero se lesionó ante Goiás de Brasil a fines de abril.

Los cremas cayeron por la mínima diferencia en el Héroes de San Ramón. Juan Randazzo hizo celebrar al conjunto local.

El sistema no funcionó

La oncena se Fossati se ha caracterizado por mostrar una propuesta de presión alta. Le ha funcionado cuando la escuadra estudiantil ha tenido que jugar en el Monumental. Sin embargo, cuando ha sido visita este sistema se ha visto expuesto. Por ejemplo, el equipo ha sufrido cuando tuvo que medirse a Alianza Atlético, en Sullana, donde la ‘U’ perdió, o cuando enfrentó a Municipal, aunque aquella vez el cuadro crema ganó solo que a base de garra.

Ante UTC, en Cajamarca, la propuesta de Universitario otra vez no funcionó, en parte porque sus carrileros, Andy Polo y Nelson Cabanillas, no aparecieron, por lo que no hubo conexión con la ofensiva merengue. Los volantes tampoco estuvieron tan precisos, a excepción de Rodrigo Ureña. El hecho de que el sistema de Fossati no funcione mucho cuando es visitante puede deberse a que no hay mucha rotación en el ‘once’ inicial, pues casi siempre presenta la misma alineación.

Los cambios no funcionaron

Ante la necesidad de empatar, Fossati decidió mover la banca en el segundo tiempo, pero ninguno de los jugadores entró fue determinante. Ninguno cambió el panorama del partido. Hubo esperanzas en Horacio Calcaterra, quien ingresó en reemplazo de Quispe, pero no alcanzó. ‘Calca’ estuvo impreciso y en algunos duelos ‘mano a mano’ se vio superado por los locales.

Luis Urruti tampoco tuvo una buena performance. El delantero crema no se encuentra en su mejor nivel. Luego de la contractura que lo dejó fuera de los partidos contra Sporting Cristal, Sport Boys y Santa Fe, ha regresado sin ser el mismo de antes, aquel que en las primeras fechas del Apertura había marcado 5 goles. Tuvo una clara sobre el final del cotejo, pero el arquero de UTC se la atajó.

Yuriel Celi fue otro de los que ingresó, pero no llegó a ser el jugador que necesitaba la ‘U’ ante el ‘Gavilán del Norte’. Entró errático y sigue en deuda, pues no muestra las características que tenía en Cantolao y Mannucci, que lo llevaron a ser fichado por Universitario. Hugo Ancajima y Emanuel Herera tampoco pudieron hacer mucho.

Los cremas cayeron por la mínima diferencia en el Héroes de San Ramón. Juan Randazzo hizo celebrar al conjunto local.

La pesadilla que fue el portero de UTC

Si Universitario no pudo igualar ni remontar el encuentro no solo fue por el mal desempeño del equipo en su conjunto, sino también por el arquero de UTC, Patrick Zubczuk, quien fue la figura del conjunto local. Estuvo atento y muy seguro en su arco y ahogó los gritos de gol de los visitantes en todo el momento. Realizó cinco salvadas claras, según los registros de la página especializada SofaScore.

Dos de esas atajadas fueron magistrales: una de ellas la de Urruti. Ni Valera ni Herrera pudieron vencer el arco del guardameta local. El arquero formado en Universitario de Deportes se jugó un gran partido y contribuyó a que la escuadra cajamarquina se quede con los tres puntos en casa. Con este resultado, la ‘U’ prácticamente le ha dicho adiós al título del torneo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.