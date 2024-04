Después de la histórica remontada frente a LDU de Quito (2-1) por la Copa Libertadores, Universitario de Deportes cambió el chip y se mentalizó en recuperar la cima del Torneo Apertura esta noche (8:30 pm,) cuando jueguen ante Alianza Atlético en el estadio Monumental. Los cremas, quienes se ubican en la segunda casilla con un punto menos que el líder Sporting Cristal (22 unidades), necesitan ampliar su imbatibilidad en su recinto deportivo para ratificar su buen momento futbolístico en el torneo doméstico. Para ello, el ‘Tunche’ Rivera, de gran presente acompañado por su reciente doblete frente a los ecuatorianos, continuará en el ‘11′ mixto que mandará al ruedo Fabián Bustos.

El atacante de 26 años piloteará el ataque junto a Alex Valera, el lambayecano que reaparece en el Torneo Apertura tras su ausencia en la Copa Libertadores por arrastrar una suspensión desde la Copa Sudamericana 2023. ‘Orejas’ Flores, Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha no serán tomados en cuenta para este compromiso. Fabián Bustos los quiere descansados y con las pilas recargadas para visitar a Junior de Barranquilla, el próximo martes 9 de abril. Ante los ‘churres’, las novedades serán las inclusiones de Piero Guzmán, Yuriel Celi y Horacio Calcaterra.

En conclusión, el equipo que defenderá a los cremas estará conformado por Sebastián Britos; Piero Guzmán, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Yuriel Celi, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Segundo Portocarrero; Alex Valera y José Rivera. Eso sí, el ausente en la retaguardia que llamó curiosamente la atención fue Marco Saravia. El defensa jugó ante LDU de Quito en reemplazo del suspendido Matías Di Benedetto y no desentonó en la línea de tres en el sistema 3-5-2; sin embargo, se pensó que seguiría en el once, ya que volverá a cuadrarse en la defensa cuando visiten al ‘Tiburón’.

‘Tunche’ Rivera quiere partir al exterior

José Rivera, o simplemente el ‘Tunche’, el jugador que se ganó un lugar en el corazón del universo crema tras su reciente doblete en la remontada frente al vigente campeón de la Copa Sudamericana, confesó una de sus prioridades personales más allá de ganar el Torneo Apertura y llegar lo más lejos en la Copa Libertadores con los cremas. “Yo desearía jugar en el exterior, es mi deseo”, confesó el número ‘11′ de Universitario, tras haber tenido un debut soñado en el torneo internacional.

Ojo que su máximo anhelo podría cumplirse antes de lo previsto. Claro, primero debería continuar con un juego en ascenso tanto en su equipo como en la selección peruana. Depor conoció que el ‘Tunche’ es seguido por algunos clubes del exterior a raíz de su soñado debut con goles en Copa Libertadores ante LDU de Quito . Si bien todavía no hay una formalidad ni se han contactado con el club, ya hay sondeos a través de intermediarios.

En tienda crema están contentos por su producción futbolística. Suma cinco anotaciones (tres en el Torneo Apertura y dos en Copa Libertadores) y es el goleador del equipo de Ate en la era Fabián Bustos, luchando por un puesto desde el banquillo de suplentes. “El ‘Tunche’ era el cuarto suplente en el equipo. Estaban Valera, Flores y Dorregaray”, dijo el entrenador argentino a Depor hace semana y media.

El ‘Tunche’ Rivera volverá a ser titular en Universitario este viernes ante Alianza Atlético. | Foto: Club Universitario de Deportes

‘Canchita’ Gonzales está entre algodones

Por otro lado, sin ánimos de pinchar el globo, no todo es alegría en tienda crema, pues hay un jugador que está entre algodones: Christofer Gonzales. ‘Canchita’ dejó la cancha a los 41 minutos de juego ante LDU de Quito. El volante adolorido pidió su cambio y cedió su lugar a Jairo Concha, cuando su equipo perdía momentáneamente 1-0. Su lesión ha despertado preocupación, ya que la ‘U’ juega dos torneos (Apertura y Libertadores) y necesita de todos sus futbolistas sanos para dar pelea. Por ahora, Depor conoció que el jugador espera el resultado de su resonancia magnética. Tiene un golpe en el muslo derecho.

El cuerpo técnico y el futbolista aguardan que no sea un desgarro, ya que podría estar aproximadamente tres semanas alejado de las canchas de juego. Ayer fue desafectado de la lista de jugadores concentrados para el encuentro de esta noche ante Alianza Atlético de Sullana. No entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros en el estadio Monumental y pasó toda la mañana en el tópico. Hoy, previo encuentro entre cremas y ‘churres’, se debe conocer realmente la gravedad de su lesión.

Andy Polo es fijo para Fabián Bustos

Si hay un jugador en Universitario que es prácticamente indispensable para el entrenador Fabián Bustos es Andy Polo. La ‘Joya’ es tácticamente aplicado y goza de buena lectura de juego con y sin pelota. Además, es quien mejor entiende el sistema de juego (3-5-2) y lo ratificó con el ‘equipo de todos’, al mando de Jorge Fossati, en el amistoso ante Nicaragua, el pasado 22 de marzo en Matute.

Por eso, Bustos no le dio descanso y continúa en el once que jugará esta noche contra Alianza Atlético. Más allá de su regularidad que la mantiene desde la temporada 2023 con el ‘Flaco’ en el Universitario campeón nacional, Polo tiene como objetivo inmediato ganar el Torneo Apertura, ser titular en la bicolor que jugará la Copa América y emigrar por su revancha. Depor también se enteró que la ‘Locomotora de Ate’ es seguido por algunos clubes del exterior, pero todavía no hay un interés formal. Como se recuerda, Polo renovó contrato con los cremas hasta diciembre del 2025, pero cuenta con una cláusula de salida al exterior.





