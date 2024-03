Si bien en su momento se habló de la posible continuidad de Luis Urruti en Universitario de Deportes para el año de sus centenario, como pedido expreso de Jorge Fossati, cuando este decidió coger el timón de la Selección Peruana todo cambió. Finalmente el atacante tomó otro camino y decidió despedirse del cuadro ‘merengue’ con el mejor de los recuerdos, habiendo sido importante en la consecución del título nacional del año pasado.

El futbolista uruguayo –que también cuenta con la nacionalidad peruana– esperó con paciencia una nueva oportunidad para volver a jugar y hace poco, para sorpresa de muchos, fichó por Deportivo Garcilaso. “Me siento contento. Estoy agradecido con el club Deportivo Garcilaso por abrirme las puertas. Es un club lindo, también al jugar copa Sudamericana fue lo que más me empujó”, sostuvo en una entrevista con L1 Radio.

Volver al fútbol peruano es algo que Urruti no tenía planificado, incluso, estuvo cerca de cerrar con un equipo de Arabia Saudita, pero todo se cayó de un momento a otro. “Tuve una oferta concreta de Arabia. Me llamó mi representante. Me dijo tienes máximo 3 días y viajas a Arabia, pero el día antes de viajar se cayó. Fue un golpe duro porque me cambió la vida. Luego me dijo son cosas que pasan hasta que no firme”, relató.

Respecto a su paso por Universitario, el delantero de 31 años se llevó el mejor de los recuerdos, especialmente por el cariño de la gente. Eso sí, aclaró que no fue culpa de Fossati que él haya quedado de lado tras su partida a la Selección Peruana. “No fue culpe de Jorge Fossati de que al irse de Universitario, yo me haya quedado fuera. Siempre agradecido al club y más que nada a la hinchada. Siempre me respaldaron a morir”, agregó.

‘Tito’ aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor al entrenador uruguayo en esta nueva etapa con el buzo de la ‘Blanquirroja’, donde debutará la próxima semana en el amistoso frente a Nicaragua. “Me pone contento que Jorge Fossati agarre a la Selección Peruana, lo conocen todos como es de técnico. Siempre hablo con Jorge, me preguntaba qué voy a hacer, se enteró lo de Arabia y me llamó para decirme que van a venir cosas mejores y no me preocupara”, añadió.

Finalmente, Luis Urruti habló de Piero Quispe, con quien compartió vestuarios durante las cuatro temporadas que estuvo en Universitario y conoció a la perfección todo lo que pasó para llegar a emigrar al exterior. Incluso, confesó que ve sus partidos con Pumas UNAM en la Liga MX. “Estoy feliz por Piero Quispe, ya que es un excelente jugador y se lo merece. Es una gran persona y desearle lo mejor que allá la va romper. Veo sus partidos”, puntualizó.

Luis Urruti jugó cuatro temporadas en Universitario. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a Garcilaso?

Luego de su último triunfo por 4-0 sobre Unión Comercio, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Comerciantes Unidos por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Por otro lado, el ‘Rico Garci’ también deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras haber vencido a ADT en la Fase Preliminar. El conjunto dirigido por Bernardo Redín conocerá a sus rivales el lunes 18 de marzo cuando de lleve el sorteo en las instalaciones de la CONMEBOL, en Luque (Paraguay). Además de Luis Urruti, los cusqueños anunciaron las contrataciones de Miguel Cornejo y Christian Ramos.





