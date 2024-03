Tras la primera convocatoria de Jorge Fossati como entrenador de la Selección Peruana, muchos se sorprendieron por el llamado de Oliver Sonne, a raíz de haber malinterpretado unas declaraciones que el uruguayo dio hace unos meses. Lo cierto es que el peruano-danés está en su consideración y piensa utilizarlo en los compromisos amistosos de este mes, cuando la ‘Blanquirroja’ enfrente a Nicaragua y República Dominicana en Lima.

Si bien desde lo que hemos visto de Sonne en el Silkeborg IF, podríamos intuir que será utilizado como carrilero por derecha dentro del 3-5-2 que busca plasmar el exestratega de Universitario de Deportes, lo cierto es que durante las últimas horas surgió la información de que sería situado en una ubicación diferente. De ser así, ya no competiría por dicho puesto con nombres como Luis Advíncula o Andy Polo.

Según el periodista ‘Coki’ Gonzales, el futbolista de 23 años ha sido observado por el comando técnico de Jorge Fossati y llegaron a la determinación de probarlo como interior por derecha, completando el triángulo que buscará darle juego en el mediocampo de la Selección Peruana. Serán claves los próximos entrenamientos que sume en la Videna, pero de por sí ya tienen la información necesaria para optar por esa medida.

“A Oliver Sonne lo quieren utilizar como interior por la derecha. Esta es la posición en la que quiere utilizar el profesor Jorge Fossati al peruano-danés. No de lateral derecho, no de carrilero por derecha, no para que compita con (Luis) Advíncula o Andy (Polo). Incluso, ya hubo conversaciones entre su departamento de fútbol y su club, para ver sus números y registros, sí es que dan o no con la posición en la que va a ser utilizado”, señaló el comunicador en su programa Están Pasando Cosas.

Aunque en el último tiempo Oliver Sonne ha jugado como lateral o carrilero por ambas bandas, sus características ofensivas y su buena técnica podrían darle otro toque a la medular de la ‘Bicolor’. La decisión final será de Fossati y de cómo lo encuentre cuando se sume a los trabajos con el resto de sus compañeros. Veremos si lo prueba en dicha posición arrancando como titular o entrando desde el banquillo de suplentes.

Antes de arribar a nuestro país la próxima semana, Sonne todavía tiene que cumplir un nuevo compromiso por la Superliga de Dinamarca, cuando Silkeborg IF visite al Brøndby por la vigésima segunda jornada, este domingo 17 de marzo desde las 11:00 a.m. El conjunto dirigido por Kent Nielsen no la está pasando nada bien ya que acumula cuatro derrotas al hilo, por lo que será determinante que puedan ganar este fin de semana para ver si clasifican o no a la Ronda de Campeonato.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





