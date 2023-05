En el arranque de esta temporada, el charrúa Luis Urruti se convirtió en pieza clave de la ofensiva de Universitario de Deportes: registra cinco tantos y es el segundo goleador de los cremas en la Liga 1 (el primero es Alex Valera, con seis). Sin duda, su desempeño ha sido clave en la pizarra de Jorge Fossati y con este panorama más de uno no creería que el año pasado estuvo a punto de retirarse del fútbol profesional: tuvo una rotura de ligamentos en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por seis meses. Pese a ello, decidió tener su revancha: se recuperó, saco la garra y renovó en Ate.

“En ese momento, se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol. Llegué a casa y le dije a mi señora que no quería jugar más, a lo que ella reaccionó. Pero fue el momento, después lo pensé, porque tengo un hijo y lo que hago, lo hago por él, así que tocaba seguir luchándola y así fue”, contó el atacante uruguayo en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, admitió que siempre le suceden situaciones, cuando está en lo más alto de su carrera: “Por suerte me pude recuperar bien y aquí estoy. Son cosas que me han pasado, que cuando estoy en mis mejores momentos, siempre hay algo que me corta. Este año también venía haciendo goles, jugando bien y se da otra lesión. Gracias a Dios no fue nada grave, pero siempre hay algo que me corta”.

Aquella experiencia no fue de lo único que habló, ya que era inevitable traer a colación el buen momento del club y lo que sucede con Jorge Fossati. Al respecto, Urruti indicó que tiene la particularidad de que “motiva a todos. Él nos tiene motivados y preparados para que, cuando nos toque entrar, demos el 100 por ciento. No ves a ningún jugador con mala cara”. Además de ello, está el deseo perenne de dar lo mejor por el club.

“Sabemos que en la ‘U’ la obligación es campeonar. En 2020 cuando llegué lo tuvimos cerca. Siempre el jugador que llega sabe que tiene que salir campeón. La gente está muy entusiasmada y espero que ese entusiasmo sea felicidad a fin de año”, contó. El cariño que le ha agarrado al club también lo llevó a tomar otra importante decisión, como fue la nacionalización.

En ese sentido, el delantero uruguayo dio a conocer que “Gracias a Dios fue rapidísimo hacerme peruano. Muy agradecido con Universitario y Jean Ferrari, muchos hicieron lo posible porque se vuelva una realidad. Mi señora fue la que inició todo y me dio la idea de que podía nacionalizarme, que necesitaba dos años, porque yo pensé que eran cuatro, y ella empezó a mover todo”.





