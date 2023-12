Todo el tema de Fossati parece estar llegando a su fin, los días siguen pasando y no hay nada certero sobre su vínculo con la bicolor. La pretemporada de Universitario es el 18 de diciembre y la administración no estaría dispuesta a esperar hasta esa fecha la respuesta del ‘Flaco’, por lo que este lunes, el charrúa tendría que decidir dónde continuará su camino. Por contrato sigue siendo técnico del campeón nacional, pero para nadie es un secreto el interés de ponerse el buzo de la selección.

Juan Carlos Oblitas fue hasta Uruguay para hablar con Fossati, pero el charrúa, debido a que aún no están dadas las formas, no lo recibió y el ‘Ciego’ solo se reunió con el entorno del técnico. Y es que todo sigue dependiendo del finiquito del contrato de Reynoso, que por ahora no parece que vaya a agilizarse. En un principio, el viernes 8, día que fue feriado, se vencía el plazo que la ‘U’ le había dado a su DT, pero finalmente se habría aplazado para hoy.

Una fecha que la FPF tenía contemplada que se resuelva la resolución del contrato de Reynoso, pero no hay hasta el momento documento firmado. Ni siquiera el abogado de Reynoso, Matthias Fariña, se encuentra en Perú, por lo que todo es muy incierto sobre una vinculación entre Fossati y la ‘sele’. La decisión la tendrá que tomar él. arriesgarse o seguir prolongando lo más que se pueda este tema hasta antes del inicio de la pretemporada (el 18 de diciembre). Veremos que pasa hoy.

Quispe, posibles refuerzos y nuevo coliseo

Piero Quispe viene disfrutando de unas merecidas vacaciones por Europa y hace un par de días estuvo en Italia, donde junto con su representante se reunió con Morris Pagniello, uno de los agentes FIFA más importantes del ‘Viejo Continente’. La ‘U’ ya estaría contemplado y aceptando una posible venta del jugador, incluso antes de fin de año.

Piero Quispe se reunió con reconocido agente FIFA de Europa, durante sus vacaciones por Italia.

Sondeos han habido varias, por lo que no es de extrañarse que a partir de esta semana se comience a avanzar una posible venta del ‘36′ crema. La administración ya está al tanto de esto, por lo que dentro de sus refuerzos estarían un arquero, un delantero y un volante (en reemplazo de Quispe). Este lunes, podrían anunciarse dos fichajes y uno más estaría en carpeta o sujeto ante la eventual salida de Piero al exterior.

Por otro lado, este lunes será la inauguración del nuevo coliseo polideportivo ubicado en el estadio Lolo Fernández en Lima. Este recinto albergará a los equipos de vóley, futsal y futsal down para que puedan tener sus entrenamientos, además servirá para las escuelas deportivas de esas disciplinas. La entrega será a partir de las 5 de la tarde.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR