“Mire, yo no he tenido ningún tipo de contacto (directivos de Universitario de Deportes)”, fue la primera respuesta del entrenador Martín Lasarte desde Uruguay. Acto seguido, prosiguió: “Además, hasta que Jorge (Fossati) no esté desvinculado totalmente no entraría en ningún tipo de contacto (no sé cómo está la situación hoy)”.

Depor le comentó que anoche (al promediar 10:46 de la noche), el club crema comunicó a la opinión pública a través de sus redes sociales el acuerdo mutuo entre Jorge Fossati y la institución crema para la rescisión del contrato que tenía por toda la temporada 2024.

En otro momento, no podíamos dejar pasar por alto su opinión como compatriota y colega por la inminente designación de Jorge Fossati como seleccionador del ‘equipo de todos’. Gustoso, el entrenador de 62 años sostuvo: “La verdad que me genera un profundo orgullo. Auguro un gran trabajo y ojalá que sea con el objetivo del mundial concretado. Es un gran entrenador, un maestro”, apuntó, muy amablemente, Martín Lasarte.

Perfil de Lasarte

Lasarte se inició como entrenador en Rampla Juniors apenas se retiró como futbolista en el año 1996. También dirigió a Rentistas y Bella Vista entre los años 1998 al 2001. En la temporada siguiente, tuvo su primera experiencia en el exterior con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos (2002). Después, regresó a su país para conducir a River Plate (2003) y Nacional (2005-2006).

Fue entrenador de Millonarios de Colombia (2007) y Danubio (2008-2009) de su país. Además, fue contratado por la Real Sociedad de España (2009-2011), donde obtuvo el título de la Segunda División y lo ascendió a La Liga 2010-2011. Después de ello, dirigió a Universidad Católica (2012-2013), Universidad de Chile (2014-2015), nuevamente a Nacional (2016-2017) y Al Alhy (2019) antes de asumir el mayor reto de su carrera con la selección de Chile (2021-2022).

Con ‘La Roja’, disputó 22 partidos entre amistosos, Copa América y por Eliminatorias, de los cuales solo pudo ganar siete, empatar seis y perder nueve, consiguiendo el 40.9% de los puntos totales , pero fue cesado de su cargo al no lograr el pase a la repesca mundialista tras perder como local ante Uruguay por 2-0.

Otro de los puntos que se asemeja al perfil futbolístico que emplea su compatriota Jorge Fossati es el sistema táctico 3-5-2. Entre sus máximos logros como entrenador son sus nueve títulos: Segunda División de Uruguay (2004), Campeonato Uruguayo (2005, 2006 y 2016), Segunda División Española (2009-10), Campeonato Nacional de Chile (2014 y 2015), Torneo Intermedio de Uruguay (2019) y la Liga Egipcia (2018-2019).

Siguen en las búsqueda

Por otro lado, Universitario intensifica la búsqueda de otras opciones para contratar al entrenador del Centenario. Ojo que también sigue en carpeta el nombre de Juan Máximo Reynoso, quien recientemente se acaba de desligar de la selección peruana de fútbol; sin embargo, los cremas, por ahora, tienen en mente seguir viendo el mercado del exterior. En esa búsqueda figuran nombres como Gabriel Heinze, Diego Milito y Ariel Holan, pero todos alejados de la realidad económica del club peruano.

