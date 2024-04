Si bien Martín Pérez Guedes es titular indiscutible en el esquema de Fabián Bustos y este año viene confirmando las cosas positivas que mostró en la consecución del título nacional en el 2023, de cara al arco rival había fallado varias ocasiones de gol y le estaba costando ser determinante en los resultados. Sin embargo, justo cuando Universitario de Deportes más lo necesitaba, apareció con un doblete para contribuir en el triunfo por 2-1 sobre Unión Comercio.

El mediocampista de 32 años tuvo una tarde inspirada en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García, definiendo un partido que en la previa se sabía que no iba a ser sencillo para la ‘U’. La necesidad del ‘Poderoso’ de sumar a como dé lugar para salir del fondo de la tabla de posiciones –hoy siguen en zona de descenso con tan solo seis puntos tras 12 jornadas disputadas–, hizo que tuvieran un elevado grado de rebeldía, algo que se evidenció en el 1-1 parcial anotado por Hernán Pérez.

Justo cuando todo empezaba a ponerse cuesta arriba para los de Ate, Pérez Guedes pisó el área como en el primer tiempo y resolvió de cabeza un perfecto centro de Jairo Concha, otro de los que tuvo un buen desempeño en territorio tarapotino. Sin duda alguna, ambos jugadores fueron claves para que el mediocampo de Universitario funcione en un contexto complicado, ante un rival bastante insistente por hacer respetar su localía.

Tras el pitazo final, Pérez Guedes conversó con L1 MAX y analizó todo lo que vivió la ‘U’ en Tarapoto, donde no solo volvieron a ganar, sino también estiraron si racha de imbatibilidad a 28 compromisos sin conocer la derrota. “Fue partido duro. Quien pensaba que iba a ser fácil, no lo fue. Un rival duro, una cancha dura, con mucho calor, pero el equipo pudo sacarlo adelante. Contento también por convertir los goles”, manifestó.

Respecto a su doblete, el exjugador de Melgar fue sincero y recordó que en el paso no supo aprovechar las situaciones que se le presentaron, pero felizmente para los intereses de Universitario todo cambió este viernes. “He tenido situaciones, no había podido convertir, pero hoy se me dio el gol. Yo trato de aportar siempre lo que se me pide. Por ahí puedo fallar, pero trato de dar al máximo para el equipo y eso me deja tranquilo”, agregó.

Consciente de que no pueden tropezar sabiendo que Sporting Cristal todavía jugará el domingo frente a Cusco FC, Martín apuntó a seguir por esta línea ya que dependen de sí mismos si desean ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. “Hoy era un partido importante que teníamos que sacarlo adelante como sea. Se pudo lograr, nos vamos contentos a Lima y ahora durante la semana a pensar en la Copa Libertadores”, añadió.

Finalmente, Martín Pérez Guedes se mostró satisfecho por el buen funcionamiento de la volante crema, sobre todo porque jugadores como Jairo Concha se están acoplando después de haber tenido un comienzo de temporada bastante dubitativo. “Sí, es cuestión de tiempo. Han llegado jugadores nuevos al equipo, siempre hay que tener paciencia para poder hilar y conocernos mejor. Al hincha de la ‘U’, agradecerle por todo el apoyo, a la gente que ha venido hasta Tarapoto”, remarcó.

Martín Pérez Guedes registra un título nacional con Universitario. (Foto: Universitario)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-1 sobre Unión Comercio, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Botafogo por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos y será transmitido en exclusiva pata toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Los cremas no tendrán un duelo sencillo en Río de Janeiro, pues el Fogão registra dos derrotas al hilo en esta fase de grupos y está urgido de una victoria en casa para mantener sus posibilidades intactas de clasificar a los octavos de final. La ‘U’ llega a este enfrentamiento después de vencer en casa a Liga de Quito (2-1) y empatar en condición de visitante frente a Junior de Barranquilla (1-1), por lo que hay una expectativa importante para que los dirigidos por Fabián Bustos saquen un buen resultado de Brasil.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO