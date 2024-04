Con Kluiverth Aguilar jugando durante todo el compromiso, Lommel SK venció por 2-1 al Beveren por la jornada 30 de la Challenger Pro League 2023-24. Con este resultado, el conjunto de nuestro compatriota finalizó en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 52 puntos, clasificando a los play-offs de ascenso para soñar con volver a la Jupiler Pro League (Primera División) en la temporada 2024-25. No fue campeonato sencillo para el lateral derecho nacional y su club, pues si bien tuvieron la posibilidad de ascender de manera directa, en las últimas fechas no cosecharon los triunfos necesarios como para colocarse entre los dos primeros puestos.

En lo que respecta al partido de hoy frente al Beveren, Lommel comenzó ganando a los cuatro minutos gracias a la anotación de Zalán Vancsa, algo que empezó a apretar la tabla de posicionas ya que la mayoría de duelos se disputaron en simultáneo. Si bien los visitantes consiguieron igualar la cuenta en la etapa complementaria a través de Anthony Limbombe (55′), un autogol de Sheldon Bateau volvió a poner el equipo de Aguilar en zona de clasificación a los play-offs. En el cierre del encuentro Arthur Sales puso el 3-1 definitivo a los 76′.

La temporada de Kluiverth Aguilar viene siendo bastante buena, no solo por los minutos y la regularidad que ha tenido de la mano del inglés Steve Bould, sino también porque siendo lateral se dio el espacio para registrar un gol y una asistencia. Es inamovible en el esquema del estratega británico y seguirá siendo importante en lo que resta de la campaña, ya que al conjunto belga todavía le queda camino por recorrer en las rondas de eliminación directa.

Hay que tomar en cuenta que Beerschot y Dender fueron los equipos que consiguieron los puntos suficiente para ascender de manera directa. En ese sentido, Lommel, al ser el cuarto ubicado, todavía tiene una última chance a través de los play-offs y por supuesto que no será nada sencillo. Según el reglamento de la Challenger Pro League, los clasificados del tercer al sexto puesto se enfrentarán en unas semifinales de la siguiente manera: tercero vs. sexto y cuarto vs. quinto.

Otro punto a considerar es que estos enfrentamientos serán de ida y vuelta, con la ventaja para el mejor situado en la tabla regular ya que cerrará en condición de local. Esto quiere decir que Lommel primero visitará al SV Zulte Waregem, y luego definirá su pase a la final en el Soevereinstadion. El ganador de este cruce se medirá con el vencedor de llave entre Deinze y Patro Eisden Maasmechelen. Ojo, aquí también se definirá al ganador en partidos de ida y vuelta.

Finalmente, el ganador de todos estos cruces de los play-offs medirá fuerzas con el segundo mejor ubicado del Grupo de Descenso de la Jupiler Pro League 2023-24, en este caso, el Molenbeek. El conjunto proveniente de la máxima categoría del fútbol belga tendrá la ventaja de cerrar su continuidad de local, mientras que el equipo que busca ascender comenzará la llave en casa. Lommel está buscando este momento desde que descendió en la temporada 2014-15, por lo que si llega a esta instancia será un hecho importante en la historia del club.

Palabras del representante de Kluiverth Aguilar

El buen momento de Kluiverth Aguilar en Bélgica ha generado mucha resonancia en el Perú y se espera que, a sus veinte años, continúe afianzándose en el fútbol europeo. Ahora que Lommel sigue en la pelea por ascender a la Jupiler Pro League, será una gran posibilidad para tener mayor exposición y tentar un espacio en la Selección Peruana en un . Bajo este panorama, Juan Ignacio Layerl, representante del exjugador de Alianza Lima, conversó con Infobae y destacó el crecimiento que ha tenido su patrocinado en los últimos años.

“Tenemos altas expectativas con Kluiverth. Creemos que sus condiciones y el proceso que está haciendo van a dar sus frutos. Ayuda mucho la actitud que él tiene de siempre querer mejorar y dar el máximo, y esa ambición deportiva tanto ahora en Lommel, como a futuro con sus sueños dentro del mundo del fútbol”, manifestó, recordando que Aguilar todavía tiene contrato con el City Group. “Sí, tiene contrato hasta junio del 2027″, detalló.

