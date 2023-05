Aunque en su momento fue uno de los jugadores más criticados por la hinchada de Universitario de Deportes, lo cierto es que Martín Pérez Guedes se ha convertido en uno de los irremplazables en el esquema de Jorge Fossati. El mediocampista argentino se ha ganado su lugar a pulso y en tienda ‘merengue’ han pensando en él como un elemento indispensable a largo plazo. Por ello, según la información de Liga 1 MAX, ya inició los trámites para su nacionalización.

En la ‘U’ no solo quieren solidificar el proyecto deportivo de la mano de Fossati, sino también alrededor de los futbolistas que son importantes para él. Así, pues, si bien Pérez Guedes no será peruano de la noche a la mañana, quieren que esto se resuelva en este 2023 y así llegar a un mejor acuerdo cuando toque extender su vínculo contractual, pues ya no ocuparía plaza de extranjero.

En cuanto a sus registros jugando en Universitario, el exvolante de Melgar ya ha disputado 18 partidos en lo que va de la presente campaña –contando el duelo de este domingo ante Alianza Atlético en Sullana–, de los cuales 14 fueron por la Liga 1 y 4 por la Copa Sudamericana. En total lleva anotados dos goles y es uno de los puntos fuertes desde que Fossati asumió la dirección técnica del equipo estudiantil.

Martín Pérez Guedes lleva dos goles con Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario vs. Alianza Atlético: lo que se viene

Luego de este compromiso por la reprogramación de la fecha 2 del Torneo Apertura, Universitario volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a la Universidad César Vallejo por la décima sexta jornada. Este partido está pactado para el viernes 19 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

El campeonato ha ingresado en su etapa más ‘picante’ y los ‘cremas’ lo saben, pues con Alianza Lima en el liderato no tienen margen de error si quieren darles pelea hasta el final. Por ello, a sabiendas de que enfrentarán a uno de los rivales más complicados, Jorge Fossati buscará quedarse con los tres puntos ante los trujillanos. De darse esto seguirán metiéndole presión a los ‘blanquiazules’.

Alianza Atlético, por su parte, quiere dejar la senda de la irregularidad y deberá hacerlo fuera de Sullana: visitará a Deportivo Garcilaso el sábado 20 de mayo desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). De los siete encuentros que los ‘Churres’ han disputado en condición de visitantes en lo que va de la Liga 1, registran una victoria, dos empates y cuatro derrotas.





